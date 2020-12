Pancho Saavedra presentó a su marido por primera vez ante las cámaras

Ver esta publicación en Instagram

Pancho Saavedra se mostró muy emocionado por la sorpresa de sus colegas y decidió darle un espacio a sus allegados. "Oye, les presento a mi mamá, la tía Ivette, mi hermano Juanito, mi prima, mi sobrina, mi amiga Begoña (Basauri)", expresó el experimentado animador.

Hasta que finalmente soltó… "y mi marido". Era la primera vez que las cámaras captaban a la pareja sentimental del conductor de "Lugares que hablan".

Esposo de Pancho Saavedra aparece en cámaras por primera vez. - Instagram live

"La Torta en Socios 5.0. Nuevo capítulo de Socios. Esta vez, los genios de @stefankramer y @zabaletachile la hacen una torta de cumpleaños a Pancho y parten a dejarla a su casa. Todo conducido por mi amigo @pedroruminot increíble capítulo", escribió Saavedra al publicar el material.

El animador se dedica actualmente a unir parejas en "Contra viento y marea" - Instagram @franciscosaavedr

Comentarios de los usuarios

Más de 3,3 millones de seguidores maneja el oriundo de Curicó en su cuenta de Instagram. Algunos lo felicitaron por la sorpresa y otros por la valentía de presentar a su marido. Incluso bromearon con la torta, afirmando que se veía muy extraña. "Nunca había visto una con maní", "Esa crema no era", escribieron en la plataforma.

"Qué manera de reír", "Qué buen capítulo" y "Qué lindo gesto, hacer la torta para un amigo", fueron otros de los comentarios que recibió Pancho Saavedra en la red social.

¿Cómo conquistó a su esposo?

El nombre de su pareja es Jorge, con quien firmó el acuerdo de unión civil, en 2018. El pasado mes de noviembre, Pancho Saavedra reveló detalles sobre cómo inició la historia. Sin embargo, no le resultó tan sencillo.

"En mi periodo de conquista del Coke, puta, yo estuve así, le regalaba cosas… iba y le compraba una pulsera, después un perfume", comentó el animador.

Luego añadió que el regaloneo no le estaba pareciendo bien a su pololo. "Un día me dijo: ‘sabis qué, podis de dejar de gastar plata por la chucha’", contó.

El rostro de Canal 13 explicó que su pareja no quería que gastara en regalos caros. "Me dijo ‘podís dejar de gastar plata innecesariamente. Cosas más sencillas, no que todos los días llegas con una pulsera, que una corbata, que una camisa, que un traje, por qué’", señaló.

Ha ganado hasta siete "Copihe de Oro" en su trayectoria televisiva - Instagram @franciscosaavedr

