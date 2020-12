Monserrat Álvarez y su sueño de ser alcaldesa de Providencia: "La política se ha puesto tan ruda que las ganas se fueron apagando"

En una entrevista publicada por La Tercera en el año 2017, la periodista Monserrat Álvarez expresó sus deseos de convertirse en alcaldesa de Providencia. "Me da susto, pero cuando me retire de la televisión podría hacerlo. Dejemos todo esto para más adelante, para el futuro", señaló en aquella oportunidad.

Un tema del que habló recientemente en conversación con Felipe Bianchi y Mauricio Contreras en el programa Domingos Dominicales, en donde fue consultada por sus intenciones de llegar a la alcaldía de dicha comuna.

"¿Es verdad que tú en algún momento soñaste con tener una carrera política y ser alcaldesa y hoy día ni por las pinzas lo harías?", preguntó Contreras, a lo que la periodista contestó: "sí, y se me acabó hace bastante poco. La política se ha puesto tan ruda que hace unos cinco o tres años las ganas que tenía se me fueron apagando. Pero igual me interesa".

Monserrat Álvarez - Instagram

Monserrat Álvarez explicó que "me pasa una cosa más social, que encuentro interesante quizás irse a otras… Por un lado me gusta Providencia, porque los alcaldes tienen que vivir en sus comunas. Y yo, si bien nací en Estados Unidos, soy nacida y criada en Providencia siempre".

"Entonces también hay una cosa de la cotidianidad que la siente un vecino y que no la siente un alcalde por bueno que sea. Siento que en ese sentido es súper importante. Igual es un sueño postergado y que sigue siendo sueño. Pero lo tengo más para adelante, cuando ya la televisión me abandone un poco más o yo me sienta demasiado superada por la rutina televisiva, que es bien dura, o por los años y las arrugas en pantalla", agregó.

"Vote por Monse", comentó Felipe Bianchi a modo de broma.

