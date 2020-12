Marcela Vacarezza cuenta cómo es la vida de su hija Martina alejada de su familia

En conversación con Pancho Saavedra en su programa de online Tintos de verano, Marcela Vacarezza contó cómo está actualmente la relación con su hija mayor, Martina, que se quedó en Chile luego de que toda la familia viajara a Miami por los compromisos laborales de Rafael Araneda con la cadena Univisión.

"Y llegaste a Estados Unidos. Hoy día se establecieron allá y sin fecha de expiración. O sea, si es por ustedes seguirían el resto de la vida allá y si el día de mañana se termina ¿Vuelven? ¿Cómo es la cosa?", comenzó preguntando Saavedra.

La animadora comentó al conductor de Lugares que hablan que la decisión de irse ha sido muy buena, sobre todo para Rafael Araneda, quien en Chile no tenía pantalla.

"Pucha, uno nunca sabe y menos ahora con… Una de las cosas que a mí me ha enseñado, Panchito, el coronavirus es que no hay que programarse mucho. Acá estamos, esto del coronavirus yo encuentro que nos aterrizó y nos dijo: ‘Vivan hoy día el día y después se van preguntando otras cosas’. Nosotros estamos acá, nos vinimos con la pandemia de Chile a acompañar a Rafael, sin las intenciones de quedarnos y la verdad es que nos vamos a quedar porque a Rafael, gracias a Dios, le ha ido súper bien. En Chile no había trabajo. Bueno, él estaba con las radio nomás, pero, si se dan otras opciones buenas yo creo que hay que tomarlas y saber cuando te aparecen porque después quizás nunca más", explicó.

Pese a que están muy bien en Estados Unidos, la animadora reveló que guarda una gran pena, y es estar distanciada de su hija mayor, Martina. "No es que yo la dejé, es que ella prefirió quedarse", aclaró Vacarezza.

La gran motivación de su hija para quedarse en nuestro país, fue su carrera. "Uno siempre ve a los hijos chicos, siempre son las güagüitas y siempre son los niños. Pero te das cuenta que tiene 18 años, que entró a estudiar Derecho, que era su sueño de toda la vida. Ella se preparó durante toda la enseñanza media para estudiar derecho en la (Universidad) Católica. Le tocó esta PSU que fue súper complicada, compleja. No pudo dar la prueba de historia, que era su gran prueba, su apuesta. Le costó y se preparó toda la enseñanza media para eso. Queda en derecho, queda en la Católica. Me dice: ‘Mamá, yo no me voy a ir, yo esto es lo que quise siempre’", agregó y explicó que la joven no ha ido a la universidad en todo el año producto de la pandemia, y ha tenido que hacer todas las clases online.

El trabajo de Martina

En un comienzo, la psicóloga de profesión pensó que su hija se iría, pero no fue así. "Yo pensé, yo dije: ‘Nos vamos a venir y la Martina nos va a llamar y nos va a decir los echo de menos. Me quiero ir’. No, no fue así…La he visto crecer y la he visto hacerse cargo de cosas que nunca se hacía cargo porque no era necesario en la casa. Entonces, ha crecido harto, fíjate, en poco tiempo", señaló.

La animadora también contó del trabajo de repartidora que está haciendo su hija por estos días y que fue muy comentado en redes sociales.

"De hecho, ahora está trabajando. Mucha gente me dijo: ‘No es ninguna gracia que esté trabajando tu hija’. Sí, no es ninguna gracia. Hay muchos niños que trabajan. Pero me dijo: ‘Mamá, quiero trabajar de Corner’. Fantástico po’. Y ahí está. No le quita el trabajo a nadie, como también me han dicho", aseguró.

Finalmente, aclaró que la noticia del nuevo trabajo de su hija se hizo pública sin intención. "No es que publiqué a la Martina haciendo Cornershop, sino que lo encontré simpático…Yo no di ninguna entrevista, pero lo publican en Twitter. Entonces, qué es lo que dice la gente. ‘Oh, la noticia de mierda. No tienen nada más interesante que publicar’. Tienen toda la razón ¿A quién le va a importar que la Martina esté haciendo Corner? Ahora hay que preocuparse hasta de eso porque uno publica cualquier cosa".

Ver más