"No estaba borracha, pero estaba más suelta": Marcela Vacarezza admite que su frase "soy anticomunista" fue un error

Entiende que fue un error

Marcela Vacarezza, más allá de tener o no la razón, asegura que pudo haberse expresada de otra manera. "Yo asumo el error, que se nota más contra la persona. Yo debí haber escrito anticomunismo, pero como estaba respondiendo, respondí con la misma palabra", indicó.

Para la santiaguina lo ocurrido no representa una restricción para que pueda tomar con algún amigo y conversar sobre un tema donde "piensan diametralmente distinto". "No vamos a estar de acuerdo en ciertos temas, pero en otros sí, porque el ser humano no es solo político, tenemos muchas otras cosas", afirmó.

Entendió que las redes sociales son un arma de doble filo y que los usuarios siempre apuntan con doble intención. Para Marcela Vacarezza la idea no es quedarse callado, pero tampoco emitir comentarios que luego cuesten caro, ya que podrían calificarla con pensamientos y colores errados.

Finalmente aclaró que no se siente completamente cómoda con la red social de 150 caracteres, ya que cree que no alcanza para expresar bien lo que desea escribir. "Yo leo y releo, pero luego digo… buta que no se entendió nada. Y allí borro el tuit porque no quiero pelear", contó Vacarezza.

