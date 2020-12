La divertida foto de la vuelta a clases de los hijos de Cristián Sánchez y Diana Bolocco

Dicen que nunca es tarde para retomar pendientes, y eso bien lo han hecho valer los colegios de Santiago, muchos de los cuales retomaron las clases presenciales en el mes de diciembre, cuando el año escolar está a días de terminar. Esto fue lo que le ocurrió a los dos hijos menores de Cristián Sánchez y Diana Bolocco, quienes volvieron al colegio este jueves.

El animador compartió en su cuenta de Instagram fotos con sus hijos Facundo y Gracia, quienes estaban felices de volver a clases. Al menos así se les vio en las dos imágenes compartidas por su padre, quien además, las acompañó con una divertida leyenda:

"No sé quién estaba más feliz con la vuelta al colegio… ellos o yo!!!! OBVIO QUE YO!!!! 🤪 A quién le pasó lo mismo???? Sinceridad, por favor", escribió el conductor alentando a los otros padres a reconocer que sacar a los hijos de la casa aunque sea unas pocas horas, significa un gran descanso para ellos.

En la primera foto se puede ver a los niños posando muy ordenados con sus respectivas mascarillas

Cristián Sanchez y sus hijos Gracia y Facundo

Mientras que en la segunda hacen muecas a la cámara.

El post no estuvo exento de críticas

Aunque muchas personas celebraron la publicación, hubo quienes consideraron arriesgado enviar a los niños al colegio cuando queda tan poco año escolar.

"Será necesario mandar a los niñ@s a días de cerrar el año", "Alegrarse por ir al colegio en plena pandemia. Uff", "Mas que felicidad me daria miedo con la pandemia…no mando a mis hijos hasta que este la vacuna y me sienta segura", fueron algunos de los comentarios que recibió el ex rostro de TVN.

Las vacaciones de Cristián y Diana

Hace unas semanas, la pareja de animadores vivió unas soñadas vacaciones. El matrimonio viajó al Caribe a gozar de las arenas blancas, las aguas cálidas y el sol.

Sin embargo, lo que más llamó la atención durante su estadía en el extranjero fueron sus hermosas fotos juntos y el trabajado físico de ambos.

"In love!!! ❤️😍❤️😍❤️😍❤️ #vacaciones #playa #love #beach", escribió el periodista en su cuenta de Instagram en una foto que ya acumula más de 20 mil me gusta.

Sergio Freire, Macarena Tondreau y Millaray Viera fueron algunos de los personajes famosos que dejaron sus comentarios. "Ya qué onda 🔥", "Mijitos ricooooos❤️❤️❤️ y un emoji de corazón, expresaron cada uno respectvamente.

Diana Bolocco y Cristián Sanchez en sus vacaciones. - Instagram

