Le quemaron las piernas a influencer colombiana en una depilación láser

Emprenderá acciones legales

Una usuaria, @angelia_arias1122 se pronunció en el primer video. "Espero que no te queden secuelas en la piela y que Dios no permita que se origine alguna enfermedad", comentó de inicio. Seguidamente le aconsejó que formalizara una demanda. "Que se fundan. Cuando puedas dinos el nombre de esos carniceros", agregó.

En respuesta a la impresión de la seguidora, la influencer indicó que ya está en "proceso de demanda" por la depilación láser. "No he dicho el nombre por procesos legales, pero mi intención es que respondan y sean responsables de no seguir haciendo eso a otras mujeres", explicó Kristell Serrato.

Las sesiones con sábila y plasma son los recursos que la maquilladora ha empleado para poder recuperase. Sin embargo, es probable que le uqeden algunas cicatrices en sus piernas.

Kristell Serrato es especialista en maquillaje, como lo da a conocer en su perfil - Instagram @kristellserrato

El diente de Manuela Gómez

No es primera vez que una influencer colombiana, en su afán de verse atractiva para las redes sociales, termina con lamentables resultados. Manuela Gómez, quien posee más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, perdió un diente cuando cumplía un tratamiento de diseño de sonrisa.

Los hechos se originaron en octubre y la empresaria, que al final decidió no practicar una demanda, afirmó que la odontóloga era una de sus mejores amigas. El enfrentamiento entre ambas, vía redes sociales, culminó con un diente roto y una mancha en la carrera profesional de la dentista.

Manuela Gómez sobre la odontóloga que "dañó" su diente: "Si la demando cierra la clínica" La influencer colombiana se debió someter a una extracción en un presunto acto de negligencia.

Otra influencer colombiana, Yina Calderón, también se ha sometido a múltiples cirugías en sus glúteos. Para agrandar la cola, luego para regresarla a su tamaño natural, pero lo cierto es que las decisiones le han dejado unas terribles cicatrices.

