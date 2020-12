"Estoy chocha": Yazmin Vásquez presenta un adelanto de su emprendimiento de moda

Siempre ha sido fanática de la moda y luego de tener, años atrás, la tienda Patrolais donde vendía ropa de Patronato en el sector Oriente, Yazmín Vásquez volverá a emprender, esta vez de manera online. Al menos así lo ha estado adelantando en algunas entrevistas.

La ex panelista de Milf está decidida a reinventarse tras su bullada salida del programa de su amiga Claudia Conserva, lugar donde aseguró, ya no se sentía cómoda.

Con un video promocional, la periodista mostró algunas de las prendas que venderá en su nueva tienda de ropa, la cual está pronta a lanzar.

Yazmin Vásquez - Instagram

Días atrás, en entrevista con Jordi Castell, Vásquez contó que en su tienda solo habrán cosas de su gusto personal. "Voy a vender las cosas que a mí me gustan’, porque obviamente, si vas a una tienda, encuentras miles de estilos y obviamente no voy a vender el estilo que no me guste".

La animadora, que recientemente fue vinculada con Mega, contó que está muy motivada con su nuevo proyecto. "Estoy planeando todo, haciendo mi nuevo Instagram. No nuevo para mí, sino que para poder vender a través de eso".

Video promocional

En el clip se puede ver a la comunicadora posando en el centro de Santiago con diferentes vestidos y tenidas.

Aunque no entregó demasiados detalles, aseguró que este miércoles dará a conocer la noticia.

"Mañana les cuento!!! Estoy chocha porque hace rato que quería tener mi propio emprendimiento y estoy trabajando para que les gusten todas las cosas que he escogido para ustedes!! Gracias por apañar hijas/os míos!!", escribió en su cuenta de Instagram junto al video.



"La gente me hace bolsa"

Para Yazmin Vásquez no es sencillo seleccionar un atuendo que lucirá en cámaras o para las redes sociales. En la misma entrevista con Castell, hizo referencia a un vestido amarillo que usó y que fue mostrado en una imagen del live, donde la Yaz señaló que "por ponerme ese tipo de cosas la gente me hace bolsa. Lo que más me da rabia es que son mujeres".

Sorprendido de la situación, Castell destacó su piel morena. "Si hay un tipo de mujer que puede usar el amarillo es la morena y la negra. ¿Cómo te van a 'webiar' por eso?".

Yazmin Vásquez - Instagram

"¿Por qué me visto como adolescente? No me visto como una mujer de mi edad, no ocupo la manga ancha, ¿Por qué me pongo crop top?, ¿Por qué muestro el ombligo? ¿Por qué uso falda tan corta?", describió Yazmin Vásquez todas las críticas que recibe en las plataformas digitales. "De repente digo ¿por qué tanta mala onda?", agregó.

Jordi Castell continuó con la expresión: "Porque la gente amarga es la que abunda y la gente mala es la que sobra y andan por ahí revoloteando".

Ver más