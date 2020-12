"Gordita y qué": Perla Ilich se llena de halagos tras observación sobre su cuerpo

Una ola de positivos comentarios fueron los que recibió Perla Ilich tras compartir una fotografía suya en el cumpleaños de su hijo Mateo. La gitana posó junto a una mesa con decoración inspirada en la saga Avengers, acompañada de globos y figuras de los personajes.

"Foto atrasada de cumple de maty ❤️ #gorditayque", puso junto al registro en el que aparece con un beatle y pantalones acampanados. Sin embargo, sus seguidores reaccionaron inmediatamente dejando positivos comentarios sobre su aspecto.

Esto, pese a la observación que hizo sobre su propio cuerpo. "Te ves bien con pantalones. Un poco rara la costumbre de verte siempre con vestido", dijo una persona. "Que gordaaaaa ni pedooo. Estás hermooosisisisiima", señaló otra. También hubo quienes bromearon al respecto, indicando "que linda. Nunca había visto fotos tuyas con pantalones y te quedan perfectos".

Perla Ilich y su cirugía facial

Recordemos que hace unas semanas, Perla Ilich se sometió a una cirugía facial para extraer un nódulo. La gitana se enteró del problema luego de visitar una consulta médica producto de una sinusitis en 2019. En dicha ocasión, descubrieron que tenía un nódulo interno "que hacía mucha presión" cerca de su ojo izquierdo.

Sin embargo, con el nacimiento de su tercera hija en septiembre del año pasado, esta decidió postergar la intervención. Los dolores se intensificaron cada vez más, hasta que finalmente fue operada. "Tomé una hora con un otorrinolaringólogo y me dijeron que el nódulo había crecido y era un tumor", dijo en conversación con LUN.

"Me asusté muchísimo. Fue bien fuerte, fue mi primer susto médico. Reflexioné que uno no tiene la vida comprada y debe disfrutarla a concho, más que quejarnos tanto", agregó, indicando que no quedó con cicatrices visibles tras la cirugía. "Ya me siento mejor y respiro con normalidad", comentó.

