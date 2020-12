Pancha Merino revela acoso de gerente de un portante canal cuando tenía 17 años

Las reinas de la noche, el nuevo Instagram live de Francisca Merino, Aranzazú Yankovic, Alejandra Herrera y Berta Lasala ya está dando qué hablar. En su más reciente capítulo, la confesión de una de sus participantes encendió las alarmas.

Se trata de Pancha Merino, quien reveló que cuando era adolescente, un importante gerente de un canal de televisión la acoso e intentó abusar de ella.

"No voy a dar nombres porque este caballero ya está muy viejo, y para qué patear a alguien en el suelo. Resulta que yo era muy chica, tenía 16 o 17 años, estaba todavía en el colegio y para un verano en Reñaca, en la casa de unos amigos de mi mamá, me presentan al gerente de un canal sumamente importante", empezó relatando la actriz.

La animadora contó que conoció al sujeto en la casa de un tío que los presentó. "La Francisca quiere estudiar teatro y es hermana de la Alejandra, que es modelo en Milán", le dijo el tío de Merino al hombre.

"Este viejo me queda mirando y ponte tú pasaron las semanas, yo ya estaba en cuarto medio y me llaman de este canal, la secretaria de este caballero, que él quería una reunión conmigo", agregó la animadora.

Para la joven, ese momento fue muy importante y se hizo muchas ilusiones sobre su futuro laboral. "Imagínate, a mí se me salían los ojos, era como que te ganaras el loto. Yo decía filo, no estudio teatro, al tiro me meto a la tele, gano plata, llego a la hora que quiero, pensando en la gran fiesta", explicó.

Cuando fue citada al canal, lo hizo en compañía de su madre que la esperó en el auto. "Llego a este canal y entro a esta oficina enorme, que había un living, un escritorio y atrás de este caballero habían teles, onda la máxima autoridad de este canal, y me empieza a decir que en el mercado de la televisión es sumamente importante que me tenían que querer, que él había hecho famosa a tal comunicadora", relató.

Sin embargo, comenzó a darse cuenta que el sujeto tenía una doble intención con ella. "De repente me dice mira este living, pasemos para estar más cómodos. Como que ya sentí una incomodidad, pero bueno, me senté y este caballero no va y me pone la mano entre las piernas y me trata de dar un beso".

Cuando pudo salir de la desagradable situación, tomar sus cosas e irse al auto, le contó a su madre quien se puso furiosa. "No quería que le dijera a mis tíos, no quería que se supiera, me daba mucha vergüenza", explicó.

