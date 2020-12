"Me encanta que me odie, me alimenta el ego": Pamela Díaz tras dichos de Mariela Sotomayor

En un nuevo capítulo de Socias, Begoña Basauri le preguntó a Pamela Díaz por una situación ocurrida con Chiqui Aguayo en un episodio del programa, la que fue comentada por Mariela Sotomayor durante una emisión de Me Late, de TV+.

En el espacio, la periodista dijo: "les voy a decir lo que dijo la Begoña Basauri en el programa, que yo incluso vi un poco. 'La Pamela no se conectó hoy día porque quedó traumatizada el viernes pasado con la Chiqui, que le habló puras cosas que ella no habla en voz alta'. Por favor, por favor. ¿De adónde salió? Esa cuestión es mentira".

"Pamela Díaz es una mujer que es súper deslenguada. Incluso, yo diría que en ciertas formas la encuentro bastante vulgar en algunas formas de referirse. Creo que lo que ahí hay y es un 'fifismo' entre todas ellas, de tratar de hacer como que una es más cuica que la otra. No me gusta mucho esa conversación vulgar, creo que se puede hacer humor de una forma más inteligente y fina, pero adónde la vieron", agregó.

Mariela Sotomayor sobre Pamela Díaz - TV+

La respuesta de Pamela Díaz

Tras los dichos de Mariela Sotomayor, la réplica de la Fiera no tardó en llegar y tras ser consultada por el tema en conversación con Begoña Basauri, desmintió las palabras de la periodista. "Ay hueona, es que no quiero entrar…", dijo antes de manifestar su parecer.

"Cachai que en Me Late, el programa del Huevo, Mariela Sotomayor parece que se llama… Es bien simpática, bien amorosa ella y me odia, si yo nunca le he caído bien. Pero me encanta que me odie, porque me alimenta el ego… ¿Cachai esa hueá de que la gente hable mal? Es bacán porque como que te alimenta el ego y te sientes importante", comentó.

En este sentido, repasó las palabras de la periodista. "Dijo que yo no había hecho el live con la Chiqui el jueves porque yo la encontraba ordinaria y me caía mal", señaló, indicando que "me buscan". Tras conocer la versión de Pamela Díaz, Begoña Basauri explicó que ella dijo eso en tono de broma.

Por su parte, la Fiera insistió en el hecho, asegurando que ha peleado con tanta gente, que ya pasó ese tema. "yo lo paso tan bien como soy", dijo. "Que feo, me carga esa como obsesión de hacer pelear a las mujeres. Ya fue. Es como del '92 amiga", reflexionó Begoña Basauri.

