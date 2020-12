Eva Gómez sobre el programa "Manos al fuego": "Me traicioné, no lo pasaba bien"

La carrera televisiva de cualquier presentador siempre cuenta con programas donde hubo una química fenomenal y otros donde no se sentía nada bien. Eva Gómez sabe perfectamente sobre ambos escenarios y decidió ofrecer un repaso sobre su trayectoria.

La animadora española y de nacionalidad chilena conversó con Nicolás Copano en el podcast Chilevisión 60 años. Durante la entrevista habló sobre un programa en específico: Manos al fuego, donde sentía una profunda insatisfacción.

El espacio era conducido por la presentadora de 49 años y que trataba sobre una cámara oculta donde las personas ponían a prueba a sus parejas para saber si llegaban a ser infieles o no. Allí es cuando los participantes ponían las "manos al fuego" y cabe destacar que en muchas ocasiones los resultados no eran los más alentadores.

Eva Gómez sufrió en 'Manos al fuego'

"A mí me hacen eso (cámara oculta) y me muero… y lo mato y después me muero", expresó Eva Gómez sobre si algúna día la llamaran a participar. Para la nacida en Sevilla, había algo del programa que no le generaba paz. "Yo sentía que me ganaba un pedacito del infierno", soltó.

"Me traicioné harto, yo no lo pasaba bien. El programa por pantalla se veía entretenido, probablemente para mucha gente no habría tenido esta cosa que para mí tenía, que era llegar a mi casa y no sentirme bien conmigo", dijo la animadora en la conversación.

Durante más de 15 años, la presentadora fue leal a Chilevisión - Instagram @evagomezs

Pese a los 30 puntos de rating que podían marcar en Chilevisión con Manos al fuego (2013-2017), Eva Gómez sentía un profundo rechazo. "Yo llegaba a mi casa así como que 'no, no, no, no' (…) Y no es que yo sea rebelde, pero no hago lo que todo mundo cree que debo hacer si yo estimo que no es lo correcto o justo", explicó.

Finalmente comparó el programa con El diario de Eva, espacio que condujo entre 2003 y 2010. "Había días que nos iba pésimo, que marcábamos 3 puntos (de rating), pero llegaba a mi casa con una sonrisa de oreja a oreja", confesó.

"Yo decía 'buta que estuvo lindo el programa… hicimos dos pedidas de mano, tiramos anillos que salían de arriba de utilería en una caja preciosa. Felipe Avello hueveó todo el programa. Lo pasamos increíble", se sinceró Eva Gómez.

Felipe Avello, periodista y comediante, integró como panelista El diario de Eva durante dos años (2008-2010).

Trayectoria profesional

Eva Gómez inició su carrera en la pantalla chica formando parte de Chilevisión. Debutó en Sálvese quién pueda en el año 2000 y a partir de 2003 comenzó con El diario de Eva, que se extendió durante siete años.

En 2007 apareció en las cámaras de Canal 13 cuando surgió como concursante del reality Cantando por un sueño. Su trayectoria continuó siendo fiel a Chilevisión, donde condujo Súper estrellas, el matinal La mañana, Lo que callamos las mujeres, Talento chileno y su cuestionado Manos al fuego.

También fue invitada al programa La divina comida, en 2016. Cabe destacar que Manos al fuego fue su último programa en Chilevisión. Durante 2011 y 2013 se desempeñó como presentadora para el canal en el Festival de Viña del Mar.

Ya para 2019 trabajó un año para el programa Así somos, transmitido por La Red, canal de televisión abierta. Este año participó como jurado de Bailando por un sueño, emitido por Canal 13.

Aunque no se destacó profesionalmente como modelo, tenía el talento - Instagram @evagomezs

