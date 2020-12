Consuelo Holzapfel revela la paupérrima pensión que recibe tras 40 años de carrera

La reconocida actriz de teatro y televisión Consuelo Holzapfel, concedió una entrevista en la que reveló la pensión que recibe tras años de trabajo en exitosas teleseries nacionales.

En entrevista con el programa online Reyes del Drama, la artista reveló que jamás estuvo contratada en TVN, pese a que trabajó más de 20 años en ese canal, por lo que nunca le pagaron sus imposiciones.

"Siempre estuve a honorarios, me deben todas esas imposiciones para mi jubilación que ya no me las dieron. No me atreví nunca a demandar a TVN, ya no lo hice. Me dio miedo meterme en una cosa así, soy muy hippie, no quiero problemas", aseguró, y agregó que como tenía que imponerse de forma independiente, a veces le quedaban algunas lagunas.

Sobre los motivos que la llevaron a no exigir un contrato de trabajo, explicó que el principal era el miedo a perder su fuente laboral. "Si uno decía algo podría haberse quedado sin trabajo, tenía ese temor a perder la pega. Yo agradecería tener trabajo, pero no fui tan previsora, no di esa lucha".

Además, la actriz agrega que cuenta con una jubilación miserable en la actualidad. "No me atrevo ni a decirlo porque no quiero que lloren. Es fuerte, es la realidad de este país. Uno entiende porqué pasan las cosas que pasan. En todas las familias de Chile está un caso como este. Yo recibo 178 mil pesos", confesó.

Consuelo Holzapfel

La actriz ve con poca esperanza el futuro del arte en nuestro país, rubro que además se ha visto muy perjudicado con la pandemia.

"Es tremenda la situación para los artistas durante la pandemia. Es terrible decirlo, pero yo no tengo muchas esperanzas en el futuro. No creo que la pandemia nos haga mejores personas, creo que volveremos a ser los mismos y peores. No sé qué tiene que pasarle al ser humano para que tome conciencia", cerró.

Larga trayectoria

Holzapfel, de 64 años cuenta con una amplia carrera en teatro, cino y televisión. Recordada por sus personajes, principalmente de las teleseries de TVN, como Pampa Ilusión, Romané, La Fiera y Loca Piel, por nombrar algunas.

En los últimos años la hemos podido ver en producciones de Mega como Señores Papis, Perdona nuestros pecados e Isla Paraíso. Recientemente la vimos en Los años dorados, una comedia transmitida por UCV Televisión.

