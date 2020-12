Paty Maldonado tras llamados a denunciar su canal de YouTube: "¿Les molesta el éxito y la cantidad de gente que nos sigue?"

Tras la polémica participación de Marcelo Ríos en Las Indomables, los usuarios de redes sociales se lanzaron en contra del ex tenista y el programa conducido por Cata Pulido y Paty Maldonado. A través de distintas aplicaciones, se hicieron llamados a denunciar el canal y el video para que fuera eliminado de YouTube, pero solo se concretó esto último.

La opinóloga y ex panelista del Mucho Gusto, se refirió al tema en un nuevo capítulo de su programa, indicando que los reclamos atentan contra la libertad de expresión. "Nos bajaron el video de la entrevista de nuestro querido Chino Ríos, que ha causado tanta polémica. No tanta tampoco, si para qué le estamos poniendo color. Como dijimos nosotras, cada persona es libre, sobre todo si es adulta y debe hacerse responsable de lo que se dice, así de simple", dijo.

"La gente ha buscado mucho el video, pero resulta que se está haciendo un llamado a que nuestro canal salga de YouTube. Si usted no está de acuerdo con lo que uno dice en un programa de televisión, usted está en su pleno derecho de reclamar. Es parte del sistema democrático de un país. Absolutamente libertad de expresión", agregó, comparando la situación con otros países.

"¿Dónde está el problema? Que usted atenta contra la libertad de expresión cuando pide que un canal sea cerrado. ¿Dónde se aplica eso? En Corea del Norte, país comunista, Cuba, país comunista, Venezuela, con un imbécil que tienen como presidente de la República, que es Maduro, comunista. Tenemos Nicaragua, donde usted no tiene libertad de expresión", señaló.

Paty Maldonado y Cata Pulido en Las Indomables - YouTube

En este sentido, Paty Maldonado calificó las denuncias como mucho más graves que los dichos proferidos en su canal. "Entonces a mí me parece que atentar contra la democracia en un país democrático es mucho más grave que lo que se dijo en este programa (…) Lo que usted no tiene derecho, es a pedir que este canal se termine. No tiene derecho, no corresponde", remarcó.

"Creo que el programa del Chino Ríos nunca debería haberse bajado. Que haya herido a ciertas personas, no nos incumbe a nosotras. Esas personas tienen derecho a reclamar, pero no tienen derecho a que el canal desaparezca. No nos vamos a dejar", continuó, ante el silencio de Cata Pulido.

"¿Qué les molesta? ¿Les molesta el éxito y la cantidad de gente que nos sigue? No es problema de nosotras que ustedes chiquillos de esos canales pequeños no tengan esa sintonía que tenemos nosotras, que no tengan esos suscriptores y los invitados que tenemos. No es problema de nosotras. Ustedes tienen que volar con vuelo propio, no ajeno. Tienen que volar con vuelo propio. Es una estupidez lo que están haciendo", cuestionó.

Paty Maldonado y Cata Pulido en Las Indomables - YouTube

Ver más

"Me intentó violar": Marcelo Ríos acusa a Pamela Jiles de haber intentado abusar de él cuando tenía 14 años

Pamela Jiles anuncia acciones legales contra Marcelo Ríos tras acusación de intento de violación

Karen Bejarano critica duramente a Marcelo Ríos por dichos contra mujeres: "Eres un ser lleno de odio"