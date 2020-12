Paty Maldonado tras no renovar contrato con Mega: "No se olviden que la vida da muchas vueltas"

A una semana de que se conociera que Mega decidió no renovar el contrato de Paty Maldonado para el 2021, la opinóloga volvió a referirse durante su programa Las Indomables.

Según reprodujo RadioAgricultura, en conversación con Cata Pulido, advirtió que "no se olviden que la vida da muchas vueltas y son maravillosas".

Sin embargo, no fue todo. También lanzó otra frase, recordando a rostros que en algún momento estuvieron en la cima y hoy nadie los reconoce. "Recuerden que estoy, hay gente que salió y no pasó ninguna cosa. No los pusieron en ninguna cuestión", dijo.

Paty Maldonado no renueva contrato

Recientemente, se dio a conocer que Mega no renovó el contrato de Paty Maldonado para el 2021. El acuerdo de la cantante con la estación privada vence el próximo 31 de diciembre, sin embargo, este no será renovado, situación que le fue comunicada a la youtuber.

La ex panelista, que llegó al canal en el año 2003, dejó las pantallas del matinal en octubre pasado cuando comenzó el estallido social y hasta la fecha se ha dedicado a sus propios proyectos, como el programa de Youtube Las indomables, donde participa con Pulido.

Aunque no se ha referido demasiado a su salida del matinal, en mayo de 2019 dijo a El Mercurio que no pensó que su salida de pantalla sería tan prolongada. "Al principio pensé que era algo transitorio. Después me di cuenta que no y eso duele… Estuve en el matinal desde sus inicios, entonces es como si te quitaran un hijo después que lo criaste", explicó.

