Pamela Díaz revela las razones por las que se puso bótox: Jean Philippe sería una de ellas

Pamela Díaz siempre ha contado con total naturalidad que se ha sometido a variadas intervenciones estéticas. Cirugías en su busto, liposucciones, bypass gástrico y una abdominoplastía son algunas de las operaciones que se ha realizado a lo largo de los años.

En entrevista con Lun contó que el bótox había sido uno de sus más recientes retoques. Del procedimiento, realizado en 2019, obtuvo un resultado muy natural.

"La pensé por mucho tiempo", aseguró y agregó que tenía miedo de que la inyección de bótox modificara la apariencia de su rostro.

"Lo que más me frenaba era ver esos resultados en otras personas que los dejaba ultra estirados. Yo no quería ni podía quedar así. Hasta que mi mamá se lo hizo y vi que le quedó bien", explicó.

Verse un poco más rejuvenecida fue la principal razón que la llevó a intervenir su cara. "Quería que el rostro y la mirada se me vieran más descansadas en mi nuevo trabajo matinal".

"Me daba cuenta que en las patas de gallo se me craquelaba el maquillaje, se veían grietas como de pintura seca. También me hacía ruido cuando me veía en los comerciales de Santa Isabel. Las tomas son puros primeros planos de la cara y encontraba que me veía media cansada", añadió.

Otra de las razones que llevó a La Fiera a realizarse este retoque mínimamente invasivo, fue su actual pareja, Jean Philippe Cretton. Y es que cuando conoció al periodista y eran compañeros de trabajo sintió que él se veía más joven.

"Otra cosa tiene que ver con mi edad: cumplí 38 años y tengo un compañero en el programa que se ve más joven, más flaco, estupendo: Jean Philippe. Entonces eso me empuja a verme bien", explicó.

Díaz quedó muy conforme con el resultado. "Pasado los 15 primeros días vi el resultado final y me encantó (…) yo encuentro que quedó un resultado súper natural".

La pareja viajó a Cancún recientemente para disfrutar de unas vacaciones - Facebook LaFieraVip

