"Tuve que pagar de un paraguazo todo el año": Pamela Díaz revela que ex no pagó el colegio de su hija

Una desagradable sorprensa se llevó Pamela Díaz hace algún tiempo, cuando se enteró de que su ex pareja no había pagado en todo el año el colegio de su hija Pascuala.

La Fiera, que terminó su relación con el empresario Fernando Téllez y papá de su hija menor el año pasado, aseguró que este no pagó en todo este año la colegiatura de la menor.

En conversación con Begoña Basauri en su programa por Instagram live Socias, la animadora contó que se había quedado sorprendida cuando le dijeron que debía la colegiatura de Pascuala.

Todo comenzó cuando Díaz señaló que habían momentos en que se cansaba de su rol de madre. "A mi me gustaría levantarme y no pensar en los niños, no sé si hay muchas mamás que me entiendan

No tengo ganas de pensar en los niños, me cansan", señaló.

Begoña le respondió que era muy entendible y que habían muchas madres en su misma situación.

"El otro día me llaman del colegio que la niña no tenía la matricula, el papito corazón no había pagado la matricula, fui yo pa variar…", continuó Pamela.

Pero la sorpresa de la comunicadora fue mayor cuando se enteró de que no estaba cancelado el año completo del colegio. "Entonces qué pasó, me llamaban, me llamaban, yo pensé que había pasado algo en el colegio y uno se asusta po, si nunca te llaman, y era para pedirme la matricula para la niña porque hay muchos cupos que están a la espera, y (me dicen) que no había pagado en todo el año, ¿podía creerlo? Y tuve que pagar de un paraguazo todo el año", aseguró.

"¿Todo el año del colegio?", preguntó asombrada Begoña. "Todo el año del colegio de una, de una…", respondió la conductora.

"Tu te haces cargo sola Pamela, entonces eso es muy desgastante, como afectivamente, psicológicamente y económicamente po", agregó Basauri.

"Puta que hay que hay papás que no pagan ni una cuestión", agregó La Fiera, mientras que la actriz complementó: "Que son caras de raja".

Finalizando el tema, la ex panelista de Mucho Gusto quiso aclarar que no se trataba de Manuel Neira, primer marido de Díaz. "No es Manolo, porque ya agarraron todas el odio contra Manolo , no po si la Trini salió del colegio por si acaso", señaló a quienes veían el live.

Sin embargo, la propia Pamela aseguró que, "no si Manolo tampoco fue mucho, si yo siempre he dicho, no voy a entrar en detalles, pero yo aquí me mamo a los niños sola".

Puedes ver el momento aquí a partir del minuto 24.

