La respuesta de Maura Rivera al comentario sobre un supuesto embarazo: "Se te ve guatita"

A los usuarios en redes sociales no se les escapa el más mínimo detalle. Además, son especialistas en especular sobre posibles rupturas, infidelidades, nuevas relaciones y hasta embarazos. Esta última presunción recayó sobre la bailarina Maura Rivera.

Actualmente tiene 35 años y ya dio a luz a dos niños: Mark y Luciana, frutos de su matrimonio con el ex futbolista Mark González. Ambos están casados por la iglesia católica desde enero de 2011 y se unieron por leyes terrenales el 23 de diciembre 2010.

¿Hay posibilidad de un tercer embarazo? Por supuesto, ya que la artista nunca ha negado el deseo de tener más hijos. Además, está en edad óptima y estable relación de pareja.

La imagen de Maura Rivera que desató dudas

A través de su cuenta en Instagram la ex chica 'Rojo' publicó una romántica imagen con Mark González. Al parecer su intención era únicamente esa, enamorar a sus fans. No obstante, el comentario de un seguidor se volvió más que interesante.

"Se te ve guatita ¿Estás?", escribió @stefy_amaya3 junto al emoji de embarazo que finalizaba la pregunta. Maura Rivera quiso acabar rápidamente con las especulaciones y respondió: "Paaaaartierooonnnnn", seguido de unos emojis de risa.

La usuaria interactuó nuevamente y aclaró: "Solo preguntaba". Lo curioso es que a otro internauta no le gustó la respuesta de la bailarina, pues consideró que se mostró irrespetuosa al contestar. Cabe destacar que la imagen ya suma 17 mil 'likes' y más de 100 mensajes.

"Qué mal educada, Maura, si publicas fotos estás expuesta a preguntas. No siempre serán cosas positivas y lindas, no hay nada de malo en preguntar, solo no respondas y ya. Que no es una salida de caballos para que respondas así", fue la crítica que emitió @dog.lover_mora.gatay.

Otro de los seguidores detalló que la pose de Maura Rivera dejó un plano engañoso, haciendo ver que podría estar embarazada. Y el mismo usuario anterior replicó: "Aún así, no es la forma, si la fama ya la perdió hace rato". De momento la artista no ha respondido a su crítico.

Rivera es activa en sus redes sociales y ya maneja más de 1,4 millones de seguidores - Instagram @maurarivera27

La caída en bicicleta de Maura Rivera

La ex participante de 'Bailando por un sueño' reveló el terrible incidente que vivió el pasado miércoles 25 de noviembre. Cuando paseaba en bicicleta junto a su hijo Mark, en las cercanías de su casa, sufrió una aparatosa caída donde el casco fue protagonista al retener el impacto.

A través de sus historias de Instagram la artista relató lo sucedido, sorprendiendo a muchos de sus seguidores. "Mientras me tomo un café voy a conversar un ratito con ustedes y les voy a contar mi triste historia", inició la comunicadora.

Sin ánimos de dramatizar, pero sí destacando el peligroso momento, Maura Rivera narró: "Fui a andar en bici con mi hijo, estuvimos una hora pedaleando. Venía llegando a mi casa, a 10 pasos, y se me ocurre frenar con esta mano por inercia. No tengo idea por qué ¿Qué pasó? Me fui para adelante. Me saqué la cresta ¡La cresta!".

Tras revelar la anécdota, Maura Rivera confesó la razón de publicar una historia. "¿A qué voy con este video?" (…) "Qué importante es el casco. Si no hubiese ido con casco, les juro que hubiese sido peor la caída porque llegué a ver estrellitas".

"Pero el casco me protegió de una manera increíble. Así que si salen a andar, sea donde sea, a la velocidad que sea, por favor usen el casco, porque les juro que fue fuerte la caída, pero el casco es heavy", insistió la bailarina.

Maura junto a Luciana y Mark, sus únicos dos hijos - Instagram @maurarivera27

