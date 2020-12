J Balvin y Nicky Jam bromearon con doble sentido en plena entrevista: "¿Y el 'beat' dónde se lo metes, al final?"

Dos artistas latinos de talla internacional mostraron un mal comportamiento durante una entrevista a la que asistieron recientemente. Se trata de J Balvin y Nicky Jam, quienes respondieron una pregunta con doble sentido y avergonzaron a la presentadora que formuló la pregunta.

Entre las risas del público y el rostr de incomodidad de la mujer que los entrevistaba, ambos artistas se combinaron para la broma. Quizás para algunos resulta gracioso, pero otros podrían verlo como inapropiado.

El doble sentido de J Balvin y Nicky Jam

La entrevista surgía con normalidad y el cantante puertorriqueño recibió la siguiente pregunta: "¿Y el 'beat' dónde se lo metes, al final o…?". En el instante reaccionó el de Medellín y expresó: "Uy, eso sonó un poquito fuerte".

J Balvin fue quien inició la broma y Nicky Jam le siguió el juego con comentarios algo subidos de tono. "¿Dónde le meto el 'beat'?", se repreguntó el intérprete de 'fiel'. "Tengo 4 hijos, gracias a ese beat", continuó mientras el paisa no lograba contener las risas.

El público presente parecía disfrutar del momento, sin embargo, la presentadora estaba claramente avergonzada. "Con ritmo… con ritmo", dijo J Balvin mientras hacía un gesto de empuje con la mano.

"El ritmo (beat) va al principio, mi amor", contestó finalmente Nicky Jam. Sin embargo, surgió una expresión. "O muchas veces con la guitarra… le hago el tsunami. ¿Sábes cuál es el tsunami?", preguntó el boricual. Rápidamente J Balin reaccionó entre risas: "Ay no, no quiero saber".

La presentadora optó por hacer silencio en todo momento, pues entendió que cualquier palabra podría ser usada en su contra. Tras la inapropiada o jocosa situación, la entrevista continuó con normalidad.

En la reciente edición de los Grammy Latino, J Balvin recibió 13 nominaciones, lo que significó un récord Guinness. El artista de 35 años se alzó con un gramófono a "Mejor Álbum de Música Urbana", gracias a "Colores. Se trató del quinto galardón que alcanza en este evento.

La depresión de J Balvin

Un trastorno psicológico como la ansiedad y depresión no distingue fama, dinero ni personalidades. Esta condición puede atacar a cualquier persona hace algunas semanas le tocó cantante colombiano, quien desde un video decidió compartir con sus seguidores la situación estaba afrontando.

Pese a tener más de 44 millones de seguidores en Instagram, y tal como él mismo lo describe, el artista no deja de ser un humano. La ansiedad ataca la mente con sentimientos de pánico, preocupaciones excesivas, inquietud, fatiga y estrés. A partir de ese momento inicia una lucha donde el paciente intenta aplacarlo sin depender de medicamentos.

Más adelante participó en el podcast de Becky G donde contó detalles sobre la dura etapa que vivió. J Balvin confesó que no se sentía bien y que, en un principio no quería ir a terapia. "Estaba llorando sin ninguna razón, no me quería levantar, no quería vivir", dijo.

El de intérprete de 'Mi gente' llegó a pensar que lo creerían "loco", motivo por el cual no asistía a terapias. Cuando decidió ir a un psiquiatra, lo primero que le dijeron fue que iba a estar bien.

"Sentía que estaba fuera de mi cuerpo, la ansiedad y la depresión no son sentimientos, son una enfermedad", explicó J Balvin. Aseguró además que en el peor momento pasó cinco días sin comer y sin levantarse de la cama.

Después de Shakira y Maluma, J Balvin es el artista colombiano más seguido en redes sociales - Instagram @jbalvin

