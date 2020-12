Ingrid Cruz revela que está soltera de nuevo

Un año duró la relación de la actriz Ingrid Cruz con el kinesiólogo Ignacio Roco, con quien mantenía 14 años de diferencia de edad. Sin embargo, la misma artista contó en sus redes sociales que la relación había llegado a su fin.

El quiebre fue algo inesperado para sus seguidores, ya que en junio de este año la actriz dio una entrevista a Jordi Castell y contó que se encontraba felizmente en pareja.

"La que puede, puede, y yo puedo. Es un mijito rico, llevamos un año. Por lo menos nos vemos una vez a la semana y nos llamamos mucho, hablamos todos los días. Lo adoro, es guapo, es mino, es sensible, es noble", dijo en esa oportunidad refiriéndose a la diferencia de edad entre ambos.



Sobre cómo lo conoció, explicó que fue gracias a Ignacio Gutiérrez. "Lo conocí por Nacho Gutiérrez, él me dio el dato, yo estaba con un dolor de espalda muy fuerte, sufro de lumbagos, uso unos tacos enormes para grabar, pero cuando me bajo de los tacos hay un dolor heavy. Él (Ignacio Roco), que es muy maduro y estructurado, me dijo: aquí hay onda, pero no va a ser en una sesión, no vamos a tener onda en una sesión, y me invitó a salir. Él es demasiado profesional, me encantó esa parada de carro. Y ahí ya me encantó y empezamos, y no nos separamos más".

El quiebre

Eso, hasta hace pocos días, luego de que un usuario le preguntara por redes sociales si todavía estaba en pareja, a lo que ella respondió tajante que "no". Aunque no entró en detalles sobre el término de su relación, la actriz parece estar tranquila y concentrada en las grabaciones en la nueva teleserie de Mega.

Por su parte, Roco, se encuentra pasando unos días en México en compañía de un amigo, como puede verse en sus redes sociales.

¿Relación con Beto Cuevas?

En el programa Primer Plano del Pueblo, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que la actriz Ingrid Cruz y el cantante Beto Cuevas tuvieron una relación durante dos años. La comunicadora señaló que la pareja terminó su vínculo a principios de este año, indicando que tenían algo más bien informal.

"Es una pareja que tenía una relación informal, no es como que ellos estuvieran comprometidos o en una relación seria, porque además él pasa mucho tiempo fuera de Chile", comentó. Además, precisó que "su relación terminó ahora justo antes de la pandemia producto de este distanciamiento… Dejaron de salir. Siguen siendo amigos. Hace poquito trabajaron juntos en un proyecto, hay buena onda pero ya no están juntos".

Para apoyar sus declaraciones, Cecilia Gutiérrez explicó que en 2019, Ingrid Cruz subió algunas historias en un concierto de Beto Cuevas. En ese instante, sólo sus más cercanos tenían conocimiento sobre su relación. "Ella una vez en un concierto que él hizo en 2019, subió un par de historias en el concierto. Nunca nadie se lo imaginó, pero todo el mundo que era cercano a ellos sabía", dijo.

"Ellos estuvieron distanciados un tiempo y después ella anduvo con su kinesiólogo (Ignacio Roco), luego retomó su relación con Cuevas y ahora terminó", agregó.

Ver más