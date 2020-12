Raquel Argandoña saca carcajadas con look al estilo "Señor Lápiz" en "Bienvenidos"

Un momento de relajo se vivió este lunes en Bienvenidos cuando repararon en que el traje que estaba usando Raquel Argandoña se parecía al del Señor Lápiz, recordado personaje de Cachureos.

Todo se dio en el contexto de la vuelta de vacaciones de Argandoña de su viaje a Miami con su pareja Félix Ureta.

Luego de estar ausente por algunos días, la mamá de Kel llegó con su mejor tenida y bronceado espectacular al matinal. Además, la animadora llegó en casa rodante, bromeando sobre sus vacaciones.

Sin embargo, lo que sacó las risas de todo el equipo fue cuando compararon a la ex Miss Chile con el traje del Señor Lápiz, ya que su chaqueta tenía línes de colores muy parecidas al del corpóreo.

Raquel, lejos de enojarse por la broma se tomó con humor el momento. "Me encantó. Así como son creativos para esto, deberían ser creativos para todo el programa", desatando las risas del panel.



Las vacaciones de Raquel

De unas deliciosas vacaciones disfrutó la semana pasada Raquel Argandoña junto a su pareja Félix Ureta. Los tórtolos viajaron en Miami, Estados Unidos, uno de los destinos favoritos de la panelista de Bienvenidos.

Aunque fueron reservados con su viaje, ambos compartieron algunas stories en sus respectivas cuentas de Instagram. En una de ellas se puede ver a la animadora cenando junto su pareja en un restorán a la orilla del mar.

En la foto, la comunicadora sonríe a la cámara mientras su pareja la mira con ojos de amor.

Raquel Argandoña y Félix Ureta disfrutan de sus vacaciones.

En otras de las capturas se puede ver que la pareja lo ha pasado muy bien en tierras norteamericanas. "Fue un gran domingo", escribió Argandoña junto a un video del entorno.

Las declaraciones de Kel

Sin embargo, mientras la ex jurado de Bailando por un sueño, gozaba de un momento de relajo tras un año convulsionado por la noticia del ataque de su hijo Nano Calderón a su padre, su hija Kel, se refirió al quiebre de la relación entre ambas.

"No le tengo rabia ni rencor, pero fue muy duro verla pedirme perdón por TV, cuando la verdad es que nunca me ha contestado el teléfono", dijo en conversación con revista Velvet. La influencer recordó que el día en que su padre decidió poner la denuncia, "llamé a mi papá y tuve una conversación donde él me cuenta lo que había pasado (…) Llamé a mi mamá y le pedí explicaciones. Me acuerdo que estaba súper alterada y ella también, y me cortó. Y como todos vivimos a 200 metros de distancia, corrí a su casa y no me abrió".

"Me cuesta mucho hablar de ella. (Raquel) es mi mamá y siempre lo será, pero discrepo diametralmente de la mayoría de las cosas que ha hecho", dijo en conversación con LUN, indicando que: "al final entendí que uno no puede controlar todo y hay que aprender a soltar ciertas cosas. A veces ocurren cosas muy decepcionantes de personas que uno quiere mucho y eso también es parte de la vida, y hay que aceptarlo".

