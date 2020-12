"Gracias por la risa contagiosa de mi hijos": Benjamín Vicuña comparte potente reflexión en su cumpleaños

No hay dudas que este 2020 fue un año diferente para todo el mundo. Haberlo vivido casi en su totalidad en cuarentena, con varios trabajos suspendidos y la incertidumbre sobre el futuro, hicieron reflexionar a muchas personas acerca de las cosas pequeñas de la vida.

Este fue el caso de Benjamín Vicuña, quien este fin de semana celebró un año más de vida y lo hizo con una potente reflexión en sus redes sociales.

"Un año en blanco y negro. Un año más de luces que de sombras. No es un año más. El cumpleaños sin año, el año que no fue y que nos robó casi todo. El año en donde nos sentimos tan chicos y no pudimos ser libres. El año que nos sacudió por completo y nos hizo llorar, el año que no tiene nombre", comenzó escribiendo.

El actor acompañó su relato con una sonriente foto en blanco y negro. "Son 42 los que cumplí y espero que vuelvan los abrazos y la confianza, que vuelva el teatro lleno. Quiero recordar este año como un año bisagra en mi vida, el año del nacimiento de mi hijo menor, amado Amancio, el año donde se detuvo el tiempo pero no el amor", continuó.

Benjamín Vicuña - Instagram

"Quiero ver los colegios llenos de niños y niñas. Quiero celebrar la vida una vez más, contra viento y marea. Quiero brindar por la resiliencia y la adaptación que nos hace grandes, quiero brindar por el amor que trasciende, quiero bailar con mis muertos, quiero terminar de entender algo más del misterio de la vida, quiero querer como la primera vez", agregó Vicuña.

Finalmente el actor agradeció por los regalos de la vida, sus hijos y las cosas más pequeñas que lo hacen feliz cada día.

"Gracias vida por lo recorrido y por darme más, gracias por sentir el viento en la cara y llorar de emoción, gracias por la risa contagiosa de mi hijos, por el olor a pasto y por cada segundo que transitamos sin un rumbo claro. Y gracias por todo el amor que sin duda es la luz que ilumina cada rincón de la historia", cerró.

El actor compartió una segunda imagen donde aparece con toda su familia reunida; sus hijos con Pampita, Benicio, Beltrán y Bautista; China Suárez y las pequeñas Rufina y Magnolia y Amancio.

Benjamín Vicuña junto a toda su familia. - Instagram

La celebración

Para la fiesta de cumpleaños, China Suárez no escatimó en detalles. El actor celebró sus 42 en su lugar de residencia en Buenos Aires, y fue su pareja la encargada de preparar las sorpresas.

Desde alcohol gel individual y personalizado para cada invitado, hasta un delicioso menú donde destacaron los alimentos veganos, pasando por cubiertos dorados con el nombre de cada invitado. Además, la celebración contó con una torta temática de teatro, con máscaras y telón de fondo.

La China compartió en sus stories los detalles de la festividad y además acompañó el registro con fotos y videos tanto de la pareja sola, como con sus hijos.

