Lanzan predicciones sobre Pamela Díaz y Jean Philippe: aseguran que su relación "es un juego"

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton son la pareja del momento. Desde que confirmaron su relación, los famosos han acaparado miradas de tal manera, que incluso algunos programas le han consultado a tarotistas sobre el vínculo. Recientemente, Zita Pessagno y Katy Szabo lanzaron sus predicciones en el matinal Bienvenidos. Sin embargo, sus augurios no fueron los mejores.

"Sigue. Pero de que tenga un final feliz, que vayan a estar juntos, que de alguna manera ellos formen una relación de pareja estable, no", partió diciendo Katy Szabo. "Aquí la relación, me la voy a jugar, pero la lleva Pamela Díaz. Philippe está un poquito atrás. Yo no veo, no veo que sigan juntos. Hay una cosa de conveniencia. A lo mejor la Pamela me va a matar, pero bueno. Cada uno de ellos necesitaba a lo mejor más pantalla. Pero, por lo que me dicen las cartas, es un juego", agregó.

Zita Pessagno y Katy Szabo sobre Pamela Díaz y Jean Philippe - Canal 13

En este contexto, Zita Pessagno recordó una predicción que hizo a principios del año en torno a Pamela Díaz y Jean Philippe. "Memoria Tonka. 2 de enero del 2020, yo lo dije al lado tuyo. Esa relación tiene mucho rato. Cuando tú preguntaste. Como no soy ni la Kenita (Larraín), la amiga de acá mi amigo (Martín Cárcamo), ni la (Vanessa) Daroch… Como no tengo amigos en la tele, no me invitan. Todas mis predicciones acertadas no me las difunden", comentó.

"Lo de Pamela Díaz lo anunciamos el 2 de enero del 2020 en este mismo sitio, Bienvenidos, y dijimos que eso tenía mucho, mucho rato. Son dos almas que estaban solitarias, que se juntaron, que entendieron de muchas maneras que coincidían. Les cayó a pelo porque Pamela está cada día más regia y el toy boy maravilloso", añadió.

¿Qué hay detrás de la relación de Pamela Díaz y Jean Philippe?

En su predicción, Zita Pessagno comentó que Pamela Díaz "encontró alguien en quien cobijarse porque si Pamela hay algo bonito que tiene, es que ella cuida la familia y la cuida mucho. Ella es muy aclanada. Ella ama a sus hijos". "Sin embargo, en el caso de ellos dos, están llevando una relación de la mejor forma, pero se está agotando", agregó.

"'Estamos haciendo lo que tenemos que hacer' porque esto es siembra para los dos. ¿Y dónde está? Que ya la empezaron a llevar a ella a otros sitios, pues, y empezó a marcar rating donde iba", continuó, siendo interrumpida por Andrés Caniulef, quien preguntó: "¿pero es una relación sí basada en el amor?". "Basada en el amor, no. Basada en el sexo", contestó esta.

