Marcela Vacarezza responde a usuario que trató a su hijo menor de "mascotita"

Un cruel comentario acerca de su hijo Benjamín, fue el que recibió Marcela Vacarezza en su cuenta de Twitter. La psicóloga no dudó en responder y descargar su enojo ante la crítica de un usuario.

Luego de que la familia Araneda Vacarezza comentara sobre la llegada de Benjamín a sus vidas y explicaran cómo fue el proceso de adopción en un programa especial del "Día de Acción de Gracias" en Univisión, la animadora recibió un desubicado comentarios en redes sociales.

"A estas alturas es casi como la mascotita. Cada noticia sobre Rafa es "miren tengo un hijo adoptado pero lo tratamos como un igual" "mírenme soy tan bueno" "miren a este hijo adoptado que trato como si fuera mio!" "pero mírenme!"", escribió un usuario identificado como @MCHGA3.

Ante esto, la esposa de Rafael Araneda no dudó en lanzar un insulto al sujeto: "Imbécil…y no con respeto", escribió.

Pero Marcela no fue la única en responder al tuitero, sus seguidores también le dejaron comentarios: "De frente …. sin apodos ni siglas…. que pobre tu alma", "En realidad además pareciera ser resentido. No le gusta que los demás sean felices. En Twitter hay de todo", "Linda no te desgaste respondiendo a personas ignorantes , sin corazón".

Marcela Vacarezza responde a usuario por Twitter.

La llegada de Benjamín

Fue en el contexto de la celebración norteamericana de thanksgiving, que la familia de Rafael Araneda abrió su corazón sobre la llegada de Benjamín a sus vidas.

Sentados en un sillón en su casa de Miami, la familia comenzó relatando que la primera en tener un contacto con el pequeño Benjamín fue Florencia, quien lo conoció en una visita organizada por su colegio a un hogar de menores.

"Entramos y había como seis cunas y todos durmiendo, pero había uno que se reía, jugaba, miraba el techo. Yo ahí me quedé y no me fui más", contó la joven.

Luego, Marcela agregó que cuando lo vio, la conexión fue inmediata. "Me miraba con esos ojos y lo tomo en brazos y pensé: este bebé es mío", explicó.

Familia Araneda Vacarezza - Instagram

Por su parte, Rafael Araneda dijo que cuando fue su turno de tomar a Benjamín en brazos, el animador sintió algo muy especial: "Fue una cosa muy extraña, una corriente. No sabría cómo describirlo".

Ver más