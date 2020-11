Luli preocupa a sus seguidores por inquietante publicación en redes sociales

Preocupados por Nicole Luli Moreno se han mostrado sus seguidores, luego de que la modelo fitness publicara un inquietante foto en su cuenta de Instagram.

Hace rato que la modelo ha mostrado un comportamiento errático. Primero, fue un incidente en un servicentro donde se ofuscó porque la increparon por no usar mascarilla. Luego denunció un supuesto maltrato por parte de una ex pareja y hace poco, una amiga la acusó de deberle dinero.

Ahora, una foto en su cuenta de Instagram encendió las alarmas entre sus fans. Se trata de una imagen donde aparecen de distintas cruces que publicó recientemente en su muro.

"Luli … te entiendo y te abrazo amiga , es difícil todo busca ayuda!!! Habla con tus papas que te aman no te obsesiones con lo fit sana tu alma y sánate tu la familia siempre estara para ti … te queremos mucho y te queremos ver bien fooooooerte !!! Vamos lulii no decaigas 🙏🏽🙏🏽", le escribió una usuaria. "Nose se burlen de las personas que tienen alguna patología psiciatrica no es broma", agregó otra.

Crueles comentarios

Y aunque la mayoría de las veces los seguidores de la modelo fitness se muestran preocupados por su salud mental, hay otras oportunidades en las que Luli es blanco de crueles críticas.

A mediados de noviembre Nicole posteó un video donde realizaba un complejo entrenamiento. Colgada de sus brazos, la bailarina subía y bajaba levantando su propio peso, una rutina de ejercicios nada simple.

"Cuándo quieres dar lo mejor de ti, Sólo tienes que intentarlo. Seguir es permitido, rendirse jamás", escribió la famosa de 33 años. "La clave del éxito es tener #focus (enfoque) y da lo mismo lo que el prójimo hable de tus progresos", agregó en el motivacional mensaje.

Más de 190 mil reproducciones registró el material, que también sumó 786 comentarios. Uno de ellos fue el detonante para que Nicole Moreno reaccionara ante los insultos. "La cara de travesti jajaja", fue la expresión que decidió compartir el usuario @thomaspatriciovalencia.

Más de 220 reacciones tuvo el indignante comentario, entre ellas la de Nicole Moreno. La modelo no se aguantó y respondió: "Me encanta. Ojalá algún día tengas el honor de estar con uno de ellos. Vivan los heterosexuales. Y los hombres degenerados, y violentos y cafiches (que se lucran con el sexo ajeno) se van a la cárcel".

La réplica de "Luli" impactó a sus seguidores, que se unieron en la ola de comentarios para defenderla.

