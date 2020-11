"Ser vulnerable, no me hace débil": Kel Calderón reflexiona a semanas de terminar el 2020

Hace unos días, Kel Calderón volvió a las portadas con una entrevista en la que habló sobre el complicado año que enfrentó, el que estuvo marcado por una fuerte polémica familiar debido a la agresión realizada por su hermano en contra de su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas.

"Ese día cambió la vida de todos y nada volvió a ser igual. A mí me dejaron súper sola (…) Ha sido un proceso muy agotador, pero muy enriquecedor. Creo que hoy soy otra persona. Me ha costado aceptar que necesito mucho apoyo de mis amigos y de las personas que han estado siempre al lado mío", dijo.

Además, aseguró que estos últimos meses han sido fundamentales para su crecimiento personal. Especialmente debido a la iniciativa Redes en Caja, que la mantuvo ocupada durante los meses de confinamiento por la pandemia. He crecido más en estos meses que en los últimos diez años", comentó.

La reflexión de Kel Calderón

A días de la portada que acaparó miradas, Kel Calderón se hizo presente en Instagram con una reflexión a semanas de terminar el 2020. "Este 2020 me enseñó que ser vulnerable, no me hace débil. A veces, aflorar sentimientos que parecían congelados, romper la burbuja que habitamos, es absolutamente necesario para poder desarrollarnos como personas completas. Esta es una de las cosas que aprendí esta cuarentena y lo más importante; no estar bien, también está bien, eso es símbolo de fuerza", escribió.

La influencer acompañó sus palabras con una fotografía en la que aparece rodeada de naturaleza. El registro fue tomado por su amigo y fotógrafo Oscar (@ozcar), y acumuló más de 64 mil me gusta en la plataforma.

Kel Calderón protagoniza sesión fotográfica - Instagram

Ver más

Ignacio Gutiérrez revela desconocidos detalles de su salida de CHV: "Contrataron actores para que me enseñaran a ser amanerado"

"Tengo sentimientos encontrados": Yazmín Vásquez y Renata Bravo se refieren a su salida de Milf en SDL

Daniel Fuenzalida revela los motivos detrás de la salida de Cecilia Gutiérrez de "Me Late"