Juan Diego Alvira es uno de los periodistas con más reconocimiento del país.

Juan Diego Alvira decidió responder a quien lo cuestionó por viajar en un avión de la policía

Su trabajo en Noticias Caracol ha dado mucho de qué hablar.

Sus reportajes se han hecho virales en redes sociales gracias a su particular forma de presentar.

Asimismo, ha aumentado su popularidad y ya tiene miles de fanáticos.

Por esa razón comparte sus trabajos periodísticos por Instagram.

Como se sabe hace unas semanas el huracán Iota, acabó con la isla de Providencia y parte de San Andrés.

Él y Juanita Gómez viajaron en un avión que dispuso la Policía para ayudas humanitarias.

En su cuenta de Instagram, el presentador compartió la foto desde el avión.

Al verlo, un sujeto le comentó:

Ante el injusto comentario, Juan Diego contestó con calma y altura.

"Hola Jorge, los aviones de las entidades públicas no son del gobierno sino de los ciudadanos, pues se pagan con nuestros impuestos. Ahora, uno no va a criticar sino a informar… no hago periodismo ideológico, sino periodismo, a secas", respondió.