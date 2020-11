José Luis Repenning desmiente relación sentimental con Soledad Onetto: “Todo lo que se dice es falso”

Luego de que se especulara un romance entre ambos, fue el propio José Luis Repenning quien desmintió una supuesta relación sentimental con Soledad Onetto, y aseguró que solamente son muy buen amigos.

El periodista publicó en su cuenta de Instagram una foto del recuerdo junto a Onetto, en una de las ceremonias del Copihue de Oro, donde explicó que todo lo que se ha dicho sobre una supuesta relación entre ambos es falso.

"Ganamos el reconocimiento de la gente. Estábamos felices ese día y hoy lo seguiremos estando”, comenzó explicando sobre el contexto en el que había sido tomada la imagen.

"Quiero decir, por respeto a Sole y a quienes la rodean, que todo lo que dice es falso. Somos grandes amigos, no pareja. Lo que dicen esos programas es falso", añadió.

Por su parte, la animadora reaccionó a la publicación de su colega y confirmó sus dichos. "¡Así tal cual! Una falta de rigor y respeto enorme. Toda la tranquilidad de decir que siempre hemos sido grandes amigos y lo seguiremos siendo", señaló.

Soledad Onetto y José Luis Repenning - Instagram

Llorada despedida

No han sido días fáciles para Soledad Onetto, quien además de enfrentar estos rumores sobre su vida personal, hace pocos días se despidió de la conducción del matinal de Mega.

Otros proyecto y más tiempo libre para ella fueron algunos de los motivos que llevaron a Onetto a dejar la conducción del Mucho Gusto. Entre lágrimas, la periodista le dijo adiós al que fue su lugar de trabajo por meses.

La lectora de noticias afirmó que se trataba de una decisión difícil de tomar para ella. "No me voy del canal, pero ha sido un proceso difícil para todos, creo. Para todo el país, desde el estallido social, pasando por la pandemia, ha sido difícil para todos y me sumé a este equipo que es experto en entretención, era experto en entretención, que ha tenido un camino duro por delante también, tratando de aportarles desde mi proceso periodístico, y he aprendido mucho, mucho de todos ustedes".

La ex animadora del Festival de Viña agradeció lo aprendido durante su estadía en el matinal. "Vivimos procesos internos difíciles y traté de poner aquí lo que sabía, pero ustedes me enseñaron sin ninguna duda muchísimo más. No me iría, pero tengo muchos proyectos por delante, así que quiero agradecer a todos ustedes. No quiero que se me quede nadie afuera".

"No es fácil hace TV. A veces es muy fácil criticar. Esto se hace con mucho amor, con mucho profesionalismo, no siempre damos en el tono, pero hacemos siempre nuestro mejor esfuerzo", finalizó entre lágrimas.



A su salida del programa, la periodista volvió a despedirse, esta vez, mediante su cuenta de Instagram.

"Gracias a todos por todo! Hacer tv no es fácil; hacer un matinal tampoco lo es…es un desafío diario…Lo importante es ser honesta y dar lo mejor de ti, estés donde estés…gracias equipo", escribió.

