"Cuando no le interesa lo que hablo": Pamela Díaz publica video de Jean Philippe Cretton

En un día como cualquier otro, donde compartían como pareja, Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton revisaban los nuevos filtros que añaden las redes sociales. Fue allí cuando el animador se sacó una genialidad que provocó la reacción de muchos de los seguidores.

El video fue publicado por la animadora, quien dejó un mensaje algo confuso, ya que se tergiversa con las intenciones de su pololo. Sin embargo, las risas de los usuarios no faltaron.

Así fue el gesto de Jean Philippe Cretton

"Cuando no le interesa lo que hablo… se hace el muerto", escribió la empresaria chilena. Sus palabras quedan un poco al aire, ya que mientras revisaban lo filtros el teléfono soltó el pitido que arrojan las máquinas de los hospitales cuando los pacientes se quedan sin signos vitales.

En cuanto escuchó el sonido, Jean Philippe Cretton volteó sus ojos hacia atrás y se hizo el muerto. Pamela Díaz no aguantó la risa por la ocurrencia de su pareja, que al cabo de unos segundos volvió a reaccionar. "Muéstrame los filtros, mira… yo no soy así", decía antes de su hazaña.

Tal parece que ambos estaban "discutiendo" por los filtros del teléfono. Quizás se preparaban para una nueva foto y Pamela Díaz seleccionaba efectos que no convencían al animador.

Una de las primeras reacciones en el hilo de comentarios fue de la actriz Belén Mora, quien los calificó de "Lindos".

"Río mucho con ustedes. Que la felicidad y el amor siga por siempre", escribió @mary.pizarro_r. Por su parte @herreraandreyta expresó: "Me encanta porque son iguales, son perfectos juntos".

"Hermosos", "Linda pareja", "Son geniales" y "Me hace reír este partico", son otros de los mensajes que recibieron ambos famosos. Incluso @ignadm bromeó con el gesto de Jean Philippe Cretton: "Aprendiendo nuevas técnicas", haciendo referencia a lo escrito por Pamela Díaz.

"No sabemos cuánto va a durar"

Estas fueron las palabras que soltó la animadora hace un par de semanas. Sin embargo su relación con Jean Philippe Cretton parece ir viento en popa, y pese al acoso de la prensa se muestran felices y tranquilos.

Ante las insistentes preguntas durante su participación en el matinal 'Mucho Gusto', Pamela Díaz confesó que el presentador nunca le declaró su amor. "Nunca me pidió pololeo (…) Estamos saliendo, no sabemos cuánto va a durar, capaz que mañana terminemos", se sinceró la modelo.

Catalina Pulido sobre Pamela Díaz: "Necesita a un hombre más grande, más ‘power’" La actriz opinó sobre Jean Philippe-Cretton y el prototipo que, según ella, es ideal para ‘La Fiera’.

¿Cómo fue la primera cita? ¿Cómo fue el primer beso? Estas eran las interrogantes donde Pamela Díaz respondía a su manera, soltando detalles y omitiendo otros. "A mí no me gustaba (Cretton). No había ni buena ni mala onda, éramos compañeros de trabajo y yo jamás me metería con un compañero de trabajo", explicó.

Karla Constant, conductora del matinal, reiteró el escenario sobre los rumores de que a 'La Fiera' le desagradaba su actual pareja, sin embargo, terminó cediendo. "Yo creo que estaba vulnerable", contestó la modelo soltando una carcajada.

Jean Philippe Cretton también ofreció una ronda de preguntas y respuestas hace unas semanas con sus seguidores. Uno de ellos dijo que no se cree la relación que sostienen ambos famosos. El famoso aprovechó el momento para responder de forma irónica.

"No, es un tonguito que armamos en este proceso de negociación. Apareces un poquito en la tapa de los diarios y está todo listo con eso. El amor hay que usarlo para mentir", bromeó el también periodista.

