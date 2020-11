Fernanda Urrejola y su relación con Francisca Alegría: "Había una parte valiosa que estaba ocultando"

Este año, Fernanda Urrejola decidió hacer pública su relación con la directora Francisca Alegría. El hecho generó reacciones en las plataformas digitales, incluyendo algunas críticas por parte de los usuarios en redes sociales. Si bien reconoce que sentía miedo de las etiquetas, hoy reivindica la importancia de ser honesta consigo misma.

Consultada por los motivos por los que decidió contar sobre su relación, la actriz explicó a Ignacia Allamand en la revista Egoego, que "fue exactamente darme cuenta que no tengo nada que esconder, y también parte fundamental de la felicidad que hoy tengo es haber descubierto la importancia de ser honesta conmigo misma".

"No es que yo sentía que le debía algo a la gente ni a Chile, pero sí empecé a darme cuenta que en mis redes sociales había una parte valiosa que estaba ocultando, una parte hermosa, que además podía ser útil para muchas personas que lo pasan mal, que no saben cómo integrar eso en su vida sin ser discriminados", agregó, explicando que en ese momento, pensaba en que si la juzgaban, era problema del resto.

"También creo que no le hacía bien a mi relación, había un tema que no estaba resuelto. Yo me divertía jugando, mandando indirectas por las redes sociales, pero me daba cuenta que para la Fran no era tan entretenido y había algo que tenía que resolver", reconoció.

"Tengo una relación increíble"

Fernanda Urrejola también habló sobre lo que sintió cuando se dio cuenta que tenía sentimientos fuertes hacia una mujer. "Súper difícil. Es muy curioso también, yo no creo en las casualidades, pero justo cuando aparece la Fran en mi vida estaba muy conscientemente tratando de quebrar las formas aprendidas de mí", dijo.

Fernanda Urrejola y Francisca Alegría - Instagram

"Tenía 36 años, no estaba teniendo la vida que me imaginé que iba a tener a esa edad, sentía que recién empezaba algo completamente nuevo, con una incertidumbre total y me sentía muy incómoda. Justo aparece ella (…) y tuvimos una conexión tan profunda que se me prendió la curiosidad. Me di permiso para probar y al principio me dio mucho miedo. '¿Estaré dispuesta a enamorarme de una mujer?'. Al final dejé de cuestionarme tanto y el tiempo me dio la respuesta. Tengo una relación increíble, somos súper libres, conversamos todo, no hay ansiedad, solo honestidad", señaló.

"Ella conoce mi proceso de exploración y siempre me dio espacio para entenderlo poco a poco, sin necesidad de respuestas inmediatas. Yo me demoré unos meses en contarle a mi familia porque necesitaba saber qué me pasaba a mí primero. También pensaba en las etiquetas, les tenía miedo", reconoció.

"Pueden ponerme la etiqueta que quieran"

Por otra parte, Fernanda Urrejola precisó que "mi sexualidad no me define". "Es importante para el concepto social que tenemos de identidad, pero no es real, quienes somos es mucho más profundo, entonces eso te libera. No es que ahora sea otra persona", aclaró.

"Tuve que explicarles a mis papás que no es que haya vivido una mentira, me gustan los hombres y me siguen gustando. Algunas personas intentan entonces ponerte en un rol especifico como 'ahora es bisexual' y la verdad es que a mí pueden ponerme la etiqueta que quieran, ya no me importa. No modifica lo que soy", sentenció.

Ver más

Lanzan predicciones sobre Pamela Díaz y Jean Philippe: aseguran que su relación "es un juego"

José Luis Repenning desmiente relación sentimental con Soledad Onetto: “Todo lo que se dice es falso”

Aseguran que Ingrid Cruz y Beto Cuevas tuvieron un romance durante dos años