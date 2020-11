Camila Recabarren sí trabajaría en un nuevo reality: "Es un trabajo y ganas luquitas"

La fama que ha consechado Camila Recabarren no le hace sentir que tiene un vida asegurada económicamente. Y tampoco le resta la humildad para volver a los trabajos que la catapultaron en su fama. La ex Miss Chile 2012 estaría dispuesta a hacer cualquier "pega".

Recordemos que la modelo comenzó a trazar su carrera en programas de telerealidad, tales como 'Amor a Prueba' y '¿Volverías con tu ex?', emitidos por Mega en 2014 y 2016, respectivamente. En el primero de ellos conoció incluso al argentino Joaquín Méndez, destacado en su vida sentimental.

Camila Recabarren ve con buenos ojos un nuevo reality

Hace algunas semanas, la joven de 29 años fue entrevistada por Carolina de Moras en 'Velvet al Desayuno'. Desde el espacio transmitido por Instagram, la también modelo y presentadora consultó a Camila Recabarren sobre si participaría nuevamente en un reality show.

Y es que la artista tiene una manera de pensar como ella lo describe: "Un poquito más fría". Pero, ¿por qué lo dice?

"Siento que está como mal visto, los chicos reaity, y después discriminan y todo. Pero es que es plata, es un encierro es un trabajo", explicó la nacida en Copiapó.

Con más de 2 millones de seguidores, la modelo acostumbra lucir atuendos exóticos y llamativos - Instagram @camilarecabarrenoficial

Contó lo que vivía con sus compañeros de reality, quienes en ocasiones se desesperaban por querer abandonar los programas. "Lloraban diciendo 'me quiero ir de esto', así medio show. Y yo 'amiga, relájate y date cuenta', porque es solo un trabajo".

"Después sales del reality a tu vida como la dejaste y la retomas y ya está, y ganaste luquitas porque es un trabajo", afirma Camila Recabarren.

En tanto, la modelo y mamá de Isabella aseguró que "obvio que sí entraría. Pero lo digo yo como Camila loca, porque al final la Isa está vcada vez más unida a mí, cada vez nos necesitamos más, entonces sería mucho más difícil".

Camila Recabarren recordó que cuando entró al reality 'Amor a prueba' su hija solo tenía un año y dos cuando participó en '¿Volverías con tu ex?'. "Isa era bebé, entonces no se dio ni cuenta. O eso es lo que yo pienso, quizás me extrañó y no lo sé".

Carolina De Moras culminó la entrevista con una pregunta directa: "¿Cuánto tiempo estás encerrada?"

La actriz detalló que la paga incluye estar "cuatro meses con 24 giles (tontos), pesados todos, incluyéndome. Es complicado, pero entras y se hace corto. Al fina son cuatro meses nomás".

Isa nació en 2013 y fue fruto de la aventura que Camila sostuvo con el concejal Jorge Hurtado - Instagram @camilarecabarrenoficial

Su historia de amor con Joaquín Méndez

Esta pareja de famosos se conoció en el reality de Mega '¿Volverías con tu ex?' en 2016. A partir de ese momento algo se encendió e hicieron equipo durante gran parte del programa. La ruptura de ambos fue un luto en la farándula chilena, pues los aficionados amaban verlos juntos.

La propia Camila Recabarren aclaró en mayo de 2019 que "la rutina" y "falta de amor" fueron los motivos de la separación. Detalló que ella es "muy madura" y Joaquín "es una persona muy para adentro, que no habla de sus sentimientos".

A finales de octubre, cuando se celebró el Plebiscito en Chile, Camila Recabarren viajó a Santiago para participar en el proceso electoral. Y no perdió la oportunidad de verse, incluso a solas, con Joaquín Méndez. Además, la modelo le compartió un mensaje de cumpleaños muy original y expresó: "ven a buscar tu regalo".

Así fue el reencuentro de Camila Recabarren y Joaquín Méndez La ex pareja se vio en Santiago y compartieron una sesión de fotos que despertó la intriga de los seguidores.

