Ariel Puchetta perdió a tres familiares en un año: "No alcanzarán nunca las palabras para tanto dolor"

Un complicado año es el que ha tenido el cantante del conocido grupo Ráfaga, Ariel Puchetta, quien perdió a tres familiares durante el 2020. El pasado fin de semana, el artista confirmó la partida de su madre, Lucrecia, quien falleció solo meses después de su padre Ramón y su hermana Liliana.

A través de redes sociales, Ariel Puchetta se refirió al tema compartiendo una extensa reflexión. "¿Qué decir en estos casos? En 26 de septiembre de 2019 éramos 5 hoy ya 26 de noviembre solo quedamos @karinapuchetta7015 y yo", dijo.

"El lunes 23 pasado se me fue mi viejita después de haber sufrido la pérdida de su compañero de vida. Y lo que es peor, ¡tuvo que despedir a mi hermana! Yo sé que muchos dirán rézale a Dios por su alma, dios sabe lo que hace, por algo pasan las cosas y todas esas palabras para consolar, pero realmente no alcanza y no alcanzarán nunca las palabras para tanto dolor", agregó.

"¡Obviamente yo voy a seguir viviendo y haciéndome el boludo porque otra no queda! Lo único que deseo y lo único que me queda por creer es que ella por fin se reencuentre con mi hermana y mi papá, y les diga que los amo y los extraño con todo mi corazón. Fuiste la mejor mamá que me pudo haber tocado, te amo hasta la eternidad Mamá", cerró.

Cantante de Ráfaga, Ariel Puchetta y su familia - Instagram

El difícil año de Ariel Puchetta

Tras la reciente partida de su madre, Arien Puchetta se refirió a la partida de sus tres familiares en conversación con Teleshow. Según explicó, el primero en partir fue su padre. "Mi viejo venía mal, con problemas de diabetes. Ya hace un par de años le habían amputado unos dedos, porque no se cuidaba", comentó.

"Después se empezó a cuidar, pero con el tiempo se empezó a caer cada vez más. Y sabíamos que iba a ser difícil remontarla. Entonces lo internaron, le amputaron una pierna y, a los pocos días, falleció", explicó, para luego referirse a la partida de su hermana.

"Mi hermana mayor estaba muy aferrada a mi papá y en ese momento le agarró un bajón terrible. Justo la tuvieron que operar de una hernia de ombligo y, como era obesa, se le complicó todo. Y uno tampoco sabe cuando está ahí adentro qué es lo que le hacen… Pero bueno, también se fue", señaló.

Finalmente, contó que su madre "venía de tener COVID-19. Los últimos hisopados le habían dado negativo, pero la enfermedad le había hecho mucho daño. Yo la había trasladado de un sanatorio de Lomas de Zamora al Hospital de Clínicas. Pero bueno, cuando llegó ahí ya no estaba bien. Intentaron hacerle de todo, pero no la pudieron salvar".

