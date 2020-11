Así es como Tim Burton podría salvar la carrera de Johnny Depp

Desde que se sabe que Tim Burton será el encargado de revivir la historia de Los locos Adams en versión live-action, los fans del cineasta se han encargado de expresar su emoción por que Johnny Depp pueda ser parte de este proyecto con el papel de 'Homero'.

Johnny Depp podría revivir su carrera en la película de 'Los locos Adams'

Es bien conocido en el mundo del cine que la mancuerna entre Johnny Depp y Tim Burton ha tenido como resultado clásicos como La leyenda del jinete sin cabeza y Charlie y la fábrica de chocolate, por lo que no sería tan descabellado que volvieran a unir fuerzas para dar vida a la familia más oscura.

Es bien conocido en el mundo del cine que la mancuerna entre Johnny Depp y Tim Burton ha tenido como resultado clásicos como La leyenda del jinete sin cabeza. - Instagram

Aunque aún no existe una confirmación por parte de la producción sobre la participación de Johnny Depp, muchos de sus fans ya han usado las redes sociales para pedir a que el actor sea parte del elenco e incluso han creado ilustraciones imaginándolo como Homero. Gracias a estas ilustraciones, podemos ver que el actor sería perfecto para interpretar el papel del padre de la familia más gótica del cine.

Incluso, él mismo mantiene una inclinación por los colores lúgubres y la estética rockera desde hace años, algo que pudimos ver en papeles anteriores como Jack Sparrow y Criaturas mágicas y dónde encontrarlas.

muchos de sus fans ya han usado las redes sociales para pedir a que el actor sea parte del elenco e incluso han creado ilustraciones imaginándolo como Homero. - Cortesía

La primera vez que Tim y Johnny colaboraron fue en 1990, cuando se estrenó El joven manos de tijera. Aunque en ese momento el director sabía poco del actor, decidió darle el papel por su habilidad para actuar con los ojos pensando que era justo lo que necesitaba para un personaje que no hablaba mucho como Edward.

Desde entonces, ambos han colaborado en películas memorables como 'Sweeney Todd', 'Sombras tenebrosas', 'Sleepy Hollow', 'Alicia en el país de las maravillas', 'El cadáver de la novia' y 'Chalie y la fábrica de chocolates'.

La primera vez que Tim y Johnny colaboraron fue en 1990, cuando se estrenó El joven manos de tijera. Aunque en ese momento el director sabía poco del actor, decidió darle el papel - Instagram

Por otro lado, de acuerdo con información de We got this covered, Netflix podría ser otro salavavidas para el protagonista de 'Piratas del Caribe', pues podría emplearlo en nuevas producciones que incluyen películas y series. De esta manera la plataforma regresaría al actor a la industria lejos de Hollywood y le permitiría continuar trabajando.

Netflix podría ser otro salavavidas para el protagonista de "Piratas del Caribe", pues podría emplearlo en nuevas producciones que incluyen películas y series. - Instagram

Netflix, ya ha conseguido firmar contratos para varios proyectos con algunos de los creativos más exitosos de la industria del entretenimiento, como Adam Sandler, Eddie Murphy y Ryan Murphy. Actualmente, el portal cuenta con más de 190 millones de usuarios en todo el mundo, por lo que no es sorpresa que varias estrellas elijan a la plataforma para relanzar su carrera.

Netflix, ya ha conseguido firmar contratos para varios proyectos con algunos de los creativos más exitosos de la industria del entretenimiento, como Adam Sandler, Eddie Murphy y Ryan Murphy. - Instagram

Te recomendamos en video:

Más de este tema: