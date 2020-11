Maura Rivera sufre tremenda caída en bicicleta: "La cabeza me rebotó en el suelo"

No es descabellado pensar que Maura Rivera acaba de torear la muerte, o al menos, un accidente muy delicado. Afortunadamente todo terminó en una anécdota que la bailarina decidió contar en sus redes sociales, mientras relajadamente se toma un café.

La ex participante de 'Bailando por un sueño' reveló el terrible incidente que vivió el pasado miércoles. Cuando paseaba en bicicleta junto a su hijo Mark, en las cercanías de su casa, sufrió una aparatosa caída donde el casco fue protagonista al retener el impacto.

Maura Rivera narra el accidente

A través de sus historias de Instagram, la artista relató lo sucedido, sorprendido a muchos de sus seguidores. "Mientras me tomo un café voy a conversar un ratito con ustedes y les voy a contar mi triste historia de ayer (miércoles)", inició la comunicadora.

Sin ánimos de dramatizar, pero sí destacando el peligroso momento, Maura Rivera narró: "Fui a andar en bici con mi hijo, estuvimos una hora pedaleando. Venía llegando a mi casa, a 10 pasos, y se me ocurre frenar con esta mano por inercia. No tengo idea por qué ¿Qué pasó? Me fui para adelante. Me saqué la cresta ¡La cresta!".

Desde 2010, Maura está casada con el ex futbolista Mark González - Instagram @maurarivera27

La ex chica Rojo no se guardó ni un detalle del momento en que perdió el control en su bicicleta. "Quedé tirada en el piso mucho rato. Caí con las manos, con las piernas y lo peor de todo es que la cabeza me rebotó en el suelo", dijo.

Tras revelar lo sucedido, Maura Rivera confesó la razón de publicar una historia sobre la anécdota. "¿A qué voy con este video?" (…) "Qué importante es el casco. Si yo no hubiese ido con casco, les juro que hubiese sido peor la caída porque llegué a ver estrellitas".

"Pero el casco me protegió de una manera increíble. Así que si salen a andar, sea donde sea, a la velocidad que sea, por favor usen el casco, porque les juro que fue tan fuerte la caída, pero el casco es heavy", insistió la bailaria de 35 años.

Finalmente bromeó con sus seguidores al afirmar que es una persona que "vive en el suelo". "Oye, en todo caso, siempre me caigo. Me he caído en bicicleta, en patines, paseando a Black, bailando, cuando vivía en Rusia me caía siempre en la nieve… ¿Qué onda? ¿Cómo tan pata de lana?".

Su trayectoria en televisión

Maura Rivera, con más de 1,4 millones de seguidores, se ha convertido en una influencer dentro de los espectáculos chilenos. Su carrera televisiva inició en el 2000 con programas juveniles como 'Venga conmigo' y 'Música libre, transmitidos por canal 13.

Y fue la competencia 'Rojo', lo que le permitió dar el salto profesional, convirtiéndose en un rostro representativo del espacio.

Además, de talentosa, la belleza de Maura Rivera es excepcional - Instagram @maurarivera27

Además de bailarina y participante de realities', Maura Rivera ha desarrollado su potencial como conductora. 'Alfombra roja' y 'Vila 50 años' son dos de los espacios donde se mostró como panelista. Sin embargo, nunca dejó su talento como bailarina y se destacó en 'Fiebre de baile'.

Cabe destacar que la artista sorprendió también en la grabación de 'La cocotera', una canción que bailó y poularizó junto a Yamna Lobos. Juntas hiciern el cover y obtuvieron un disco de oro. Ese mismo año grabaron 'Enamórame'.

