Marlén Olivari y su recuperación tras sufrir accidente: "Me costó acostumbrarme a las muletas"

El pasado 15 de octubre, Marlén Olivari entró a pabellón para someterse a una cirugía. Tres meses antes sufrió una caída que le provocó la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, cuya única solución era una cirugía para reconstruir los tejidos dañados.

A un mes del procedimiento, Marlén Olivari se encuentra en proceso de recuperación acompañada de implementos como muletas y silla de ruedas. "No me ha quedado otra", señaló en conversación con LUN. "Debo reconocer que me costó muchísimo acostumbrarme a las muletas. También uso silla de ruedas a veces, dependiendo de la actividad", agregó.

Además de los implementos, la candidata a alcaldesa de Viña del Mar toma sesiones kinesiológicas día por medio en un centro deportivo ubicado en la ciudad jardín. "Igual no tengo apuro en dejar los bastones. Cuando tenga que hacerlo por instrucción médica y me sienta realmente preparada lo haré", comentó.

Consultada por el apoyo de su familia, Marlén Olivari aseguró que "mi pareja, Luciano (Marocchino), y mi hijo Lorenzo (9) se han portado un 7 conmigo. La verdad me saco el sombrero de lo proactivo que son". Y es que según contó, se han organizado al máximo para atenderla bien durante su recuperación.

"Uno hace lo que más puede para hacerle más fácil la vida a Marlén", explicó Marocchino. Sin embargo, esta no es primera vez que Olivari se refiere al proceso post operatorio. Hace unas semanas, compartió un registro en su cuenta de Instagram mostrando cómo usa las muletas.

"Sé que lo lograremos. Volveré a caminar como antes y estaré muy pronto abrazando a mi gente de Viña que tanto amo", señaló.

