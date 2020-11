Marcelo Ríos envía mensaje a Pamela Jiles tras retractarse: "Que tenga claro lo que pasó ese día"

Sigue la polémica entre Marcelo Ríos y Pamela Jiles, luego que el deportista se retractara de la grave acusación en contra de la parlamentaria y asegurara que esta nunca trató de violarlo, sino que sus palabras surgieron "de una forma quizás salida del contexto y tratando de ponerle mas picante al tema".

Tras conocerse la historia, la diputada anunció acciones legales en contra del ex número 1 "por sus falsas y graves imputaciones, que ocurren cuando estoy abocada a SegundoRetiro para aliviar el sufrimiento de mi pueblo". "El daño causado se extiende a quienes difundan estos infundios que afectan gravemente mi honra", agregó.

La noticia llegó a oídos del mismo Marcelo Ríos, quien se refirió al tema con una publicación en redes sociales, en la que le envió un mensaje a Pamela Jiles. "He escuchado tanta huea con el tema de Pamela Jiles, como que todo esto esta hecho para cagarle su candidatura presidencial y otras cosas que ella está haciendo", dijo.

"Si ella quiere demandarme, que lo haga. Está en todo su derecho, pero que tenga claro lo que pasó ese día, porque la memoria es frágil y a veces nos juega en contra. Te deseo lo mejor en tus labores", añadió, provocando una serie de reacciones en la plataforma. Algunos de sus seguidores lo acusaron de "tener miedo" ante las acciones que pueda tomar la parlamentaria, mientras que otros criticaron las declaraciones realizadas en las últimas horas.

Marcelo Ríos envía mensaje a Pamela Jiles - Instargam

"Igual tiene su lado enigmático"

Tras la publicación realizada en su cuenta de Instagram, Marcelo Ríos apareció nuevamente en la plataforma reflexionando en torno a la demanda que podría afectarlo. Sin embargo, optó por tomárselo con humor.

"Yo sé que estar involucrado en acciones legales es una perdida de tiempo, plata, pasar malos ratos contratar abogados etc. Pero imaginémonos que Pamela Jiles es presidenta de Chile y me demanda", dijo. "Igual tiene su lado enigmático. No la cuentas dos veces. Demandado por la Presidenta de la República… No es menor la gracia, pero la vida es una y hay que tomársela como viene", agregó.

Junto a su mensaje, el deportista adjuntó una caricatura de la parlamentaria, en la que aparece con la llamativa capa fucsia con que celebró el primer retiro del 10% en el Congreso. No obstante, los usuarios de la plataforma lanzaron duras críticas en su contra, acusándolo nuevamente de sentir miedo. Si bien algunos lo hicieron en buenos términos, otros le propinaron insultos.

Marcelo Ríos comparte caricatura de Pamela Jiles - Instagram

