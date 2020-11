Kel Calderón sobre Raquel Argandoña: "Discrepo de la mayoría de las cosas que ha hecho"

A solo u mes de cerrar el 2020, Kel Calderón se refirió al complejo año que ha enfrentado tras la polémica por el ataque de Nano Calderón a su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas. El mismo que acabó quebrando sus vínculos familiares y particularmente con su madre, Raquel Argandoña, con quien no habla desde agosto pasado.

"No le tengo rabia ni rencor, pero fue muy duro verla pedirme perdón por TV, cuando la verdad es que nunca me ha contestado el teléfono", dijo en conversación con revista Velvet. La influencer recordó que el día en que su padre decidió poner la denuncia, "llamé a mi papá y tuve una conversación donde él me cuenta lo que había pasado (…) Llamé a mi mamá y le pedí explicaciones. Me acuerdo que estaba súper alterada y ella también, y me cortó. Y como todos vivimos a 200 metros de distancia, corrí a su casa y no me abrió".

Kel Calderón y Raquel Argandoña - Instagram

"Me cuesta mucho hablar de ella. (Raquel) es mi mamá y siempre lo será, pero discrepo diametralmente de la mayoría de las cosas que ha hecho", dijo en conversación con LUN, indicando que: "al final entendí que uno no puede controlar todo y hay que aprender a soltar ciertas cosas. A veces ocurren cosas muy decepcionantes de personas que uno quiere mucho y eso también es parte de la vida, y hay que aceptarlo".

"Cortamos comunicaciones"

Consultada por su relación con Raquel Argandoña, Kel Calderón explicó que no hablan desde el día de la agresión. "No, desde ahí cortamos comunicaciones", comentó al citado medio. Además, se refirió al desarrollo del año, señalando que "ha sido un año difícil para todos, no solo para mí. Hubo mucho aprendizaje… De las cosas difíciles uno siempre saca algo positivo que te ayuda a madurar, aunque te cueste jajajá".

"Todo lo que ha pasado me ha servido para preocuparme de las cosas que realmente son importantes. También es una enseñanza bonita verte a ti misma resolviendo cosas que una cree que no se las va a poder, pero sí se las puede. Me siento mucho más grande", agregó.

