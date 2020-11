Kel Calderón reconoce quiebre con su padre: "Creo que tomó una decisión equivocada"

"Se rompieron las relaciones". Con esta frase, Kel Calderón confirmó el quiebre en su relación con su padre, el abogado Hernán Calderón, con quien no tiene comunicación desde hace meses. La influencer de 29 años se refirió al tema tras una entrevista en la que entregó detalles sobre el complejo año que le tocó, relatando cómo enfrentó la polémica surgida a partir de la agresión de su hermano en contra de su padre en agosto pasado.

Si bien la egresada de Derecho le entregó todo su apoyo a su padre, incluso formando parte de su equipo legal, la relación entre ambos cambió cuando Calderón Salinas solicitó cambiar la calificación del delito de parricidio frustrado a lesiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar.

"Él estaba sobrepasado con la situación. Estaba sufriendo mucho por tener a su hijo privado de libertad. Al final, la sensación tanto mía como la de mi hermana Francisca es que lo único que le empezó a importar fue eso. Los sentimientos opacaron un poco a la razón", señaló Kel Calderón a LUN.

Kel Calderón en revista Velvet - Instagram

En este sentido, reconoció que la decisión de su padre terminó quebrando su relación. "Fue súper triste porque al final uno no puede salvar a una persona de sí mismo. Obviamente esto no quiere decir que yo no quiera a mi papá, pero claramente en un minuto, a pesar de que uno quiere hacer lo mejor y tiene las mejores intenciones, tomamos posiciones diametralmente distintas. A nosotras nos citó fiscalía a declarar y nosotras accedimos para colaborar con la justicia. Obviamente por eso se rompieron las relaciones. No hablo con él desde esa fecha. Él decidió representarse solo porque no estaba de acuerdo con todo lo que pensábamos las personas que estaban a su alrededor", comentó.

"Creo que tomó una decisión equivocada"

La influencer también fue clara al señalar que no comparte el camino que decidió tomar su padre Hernán Calderón. "Creo que uno puede entender cosas, pero no compartir. Creo que, tal como dije antes (sic), que se dio vuelta de un día para otro y creo que tomó una decisión equivocada. Imagino que él piensa diferente. Yo encuentro terrible ver a una víctima representarse a sí mismo, pero creo que era su decisión y al final uno debe optar", dijo al respecto.

Finalmente, se refirió a su propia postura en torno a la polémica familiar que acaparó titulares hace algunos meses. "A mi parecer una actúa con los valores que tiene desde chica, según la forma en que te criaron y con las experiencias que una acumula a lo largo de su vida. Yo, como dije, nunca he querido algo malo para ningún miembro de mi familia, al contrario. Creo que cuando tus valores se ponen a prueba en circunstancias límites es cuando uno más debe actuar de la forma correcta. Por eso tomé, a mí modo de ver, la actitud que más me parece. Obviamente es difícil cuando personas que uno quiere tanto hacen las cosas diferentes", reflexionó Kel Calderón.

