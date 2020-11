Familia Araneda Vacarezza revela detalles inéditos de la llegada de Benjamín sus vidas: "Lo tomé en brazos y pensé, este bebé es mío"

En el contexto de la celebración norteamericana de thanksgiving, o "Día de acción de gracias", la familia de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza fue invitada a conversar a un programa especial de Univisión, donde hablaron de la llegada de Benjamín a sus vidas.

Sentados en un sillón en su casa de Miami, la familia comenzó relatando que la primera en tener un contacto con el pequeño Benjamín fue Florencia, quien lo conoció en una visita organizada por su colegio a un hogar de menores.

"Entramos y había como seis cunas y todos durmiendo, pero había uno que se reía, jugaba, miraba el techo. Yo ahí me quedé y no me fui más", contó la joven.

Luego, Marcela agregó que cuando lo vio, la conexión fue inmediata. "Me miraba con esos ojos y lo tomo en brazos y pensé: este bebé es mío", explicó.

Por su parte, Rafael Araneda dijo que cuando fue su turno de tomar a Benjamín en brazos, el animador sintió algo muy especial: "Fue una cosa muy extraña, una corriente. No sabría cómo describirlo".

Cuando se fueron del hogar, la familia no pudo quedar indiferente frente a lo que habían vivido. "Nos subimos al auto, empezamos a manejar, Florencia empezó de inmediato a decir, algo nos pasó a todos, hablemos".

En comunicación con Chile, Martina, hija mayor de la familia, también contó su experiencia con Benjamín. "Al principio fue difícil, pero ahora me ve y yo lo veo y se me alegra la cara y lo echo de menos y me hace falta, y eso nunca lo pensé, pero es una conexión mía y de él que solo él y yo conocemos".

La conversación más difícil

Aunque todos querían a Benjamín, tuvieron que conversar sobre cómo su llegada cambiaría para siempre la dinámica familiar.

"Hoy todo se divide en cuatro, no en tres y esa es una conversación que también tuvimos con los niños, por eso yo me emociono, cuando tú te das cuenta de lo maduros que son, de lo generosos que son", explicó Rafael.

Además, en un comienzo el sistema de adopción no fue sencillo. Les exigieron no exponer la identidad del menor hasta que se concretara el proceso que duró dos años. "Duele mucho porque para uno es un hijo, y que para la justicia no lo sea o lo pongan en duda hasta el día que se resuelve esto, que fue hace poco, es muy duro porque para mí siempre fue mi hijo, es mi hijo", añadió el conducto.

"Yo sabía que no era mi hijo legalmente, pero a mí no me lo iban quitar y cuando teníamos audiencia yo le decía a la jueza", agregó Marcela.

