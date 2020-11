Daniella Campos entrega positiva noticia sobre su recuperación: "No hay guerrera sin batalla"

Tras cumplir más de un mes hospitalizada en una clínica debido a fuertes dolores en su cabeza, Daniella Campos por fin podrá regresar a su hogar. Así lo contó la misma periodista a través de una publicación, revelando que terminará su recuperación junto a su familia.

"Hoy es un día muy especial, ya que dejaré la terapia endovenosa la llamada 'morfina'… Para poder volver a casa a estar con mi princesita 👸 que es lo que más quiero… Sé que será difícil después de tantos días, pero no hay guerrera sin batalla que librar", señaló.

Junto a sus palabras, adjuntó varias fotografías dando cuenta de la finalización del tratamiento médico que la mantuvo internada en el centro médico. Tras el anuncio, Daniella Campos recibió mensajes de ánimo y apoyo por parte de sus seguidores. "Vamos Dani preciosa!!", comentó Karen Doggenweiler. "Linda Dani! Pasito a pasito", señaló Conty Ganem, sumándose a otros cientos de comentarios.

El resto de sus seguidores aplaudieron su fortaleza y se mostraron felices por los avances que ha experimentado en su salud. "¡Que felicidad! Tú puedes con todo", puso una persona. Y es que la periodista tuvo un complejo episodio post operatorio debido a los fuertes dolores que la aquejaban.

"Le he pedido a Dios que por favor pare el dolor"

Recordemos que la periodista habló sobre sus molestias tras la operación en una entrevista, indicando que han sido días complicados debido a que los protocolos sanitarios la tienen alejada de su familia. "¡Muy, muy duro! El tener que estar separada de mi hija ha sido muy duro, porque ella me llama y pregunta que cuándo voy a volver. Y yo no sé qué contestarle", comentó.

"No se sabe cuándo me va a soltar esto. Le he pedido tanto a Dios que por favor pare el dolor, que todo termine", agregó.

