Begoña Basauri reflexiona sobre episodio ocurrido hace 10 años: "Yo anhelaba que la gente supiera"

Una sincera reflexión fue la que hizo Begoña Basauri sobre un episodio ocurrido hace 10 años atrás, el que generó muchos prejuicios en torno a su figura. Si bien no nombró específicamente el hecho en particular, destacó el crecimiento que vino posteriormente.

Sus palabras surgieron en el programa Tinto de Verano, conducido por Pancho Saavedra en Instagram, cuando este le preguntó sobre su experiencia en el matinal Mucho Gusto, de Mega. "¿Tú sentiste que fue una vitrina para que el público te conociera más?, ¿para que realmente se sacaran prejuicios tuyos que tenías encima?", consultó.

Tras la inquietud del animador, Begoña Basauri contestó afirmativamente. "Yo anhelaba que la gente supiera, porque si yo veo un programa de farándula en que están haciendo bolsa a una persona y todos me culpan de cosas y no hay respuesta de mi parte, porque yo estaba en ese instante preocupada de sanarme de otras cosas… Tenía en ese instante que resolver otras cosas que me habían pasado a mí… Claro, yo también me odiaría probablemente".

"Lo que me sorprende es que han pasado diez años y todavía tener que leer comentarios de mujeres, únicamente de mujeres, en que yo digo '¿cómo en diez años no te das la oportunidad de conocer a una persona y entender que también los medios de comunicación crean realidades y crean realidades que no siempre son la realidad?"", agregó, aludiendo a la polémica con Mane Swett y Felipe Braun.

"Hace diez años atrás no se hablaba de abuso como hoy día lo entendemos"

Begoña Basauri en Tinto de Verano - Instagram

Begoña Basauri aseguró arrepentirse de "no haber salido a parar los carros de una y haber dicho 'oye paren, cortémosla'. Pero hace diez años atrás no se hablaba de abuso como hoy día lo entendemos. No entendíamos que cuando alguien no puede consentir es abuso y no tiene segunda lectura. Creo que si eso hubiese pasado hoy día, la repercusión hubiese sido muy distinta".

"Tenía la sensación de 'qué lata que la gente tenga esta idea de mí, que no es quién soy yo"". Algo que cambió con su participación en el Mucho Gusto y en Socias. "Creo que uno tiene que aprender a entender los contextos y a no juzgar tanto", agregó.

"Yo sentí por muchos años que si yo no me hubiese curado en esa fiesta no me hubiese pasado lo que me había pasado, y que por lo tanto era mi culpa. Y cuesta mucho hasta que alguien te hace ver y de verdad que te lo hacen ver. Te lo muestran y dices 'claro, hay alguien que cruza un límite que no se debería haber cruzado'. Pero igual te sigues culpando porque tú dices 'pero es que yo no tenía la capacidad de defenderme. ¿Por qué no me pude defender?, ¿por qué yo me expuse a eso?'. Y después uno entiende y dice '¿sabís qué? Yo soy mujer. He ido a miles de carretes en que hay hombres inconscientes y yo no tengo la necesidad de bajarles los pantalones y toquetearlos o hacerlos partícipes de cosas"", continuó.

"Y así he visto a miles de amigas que miles de veces hemos ido a carretes en donde los hombres están borrados y ninguna mujer los viola o les corre mano. Creo que también hay una cosa que es súper cultural en que se permite y las mujeres nos echamos la culpa", cerró.

