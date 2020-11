Lo dieron todo: Tonka Tomicic sorprende bailando coreografía con el equipo de "Bienvenidos"

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Tonka Tomicic (@tonkatomicicpetric)

Los comentarios no se hicieron esperar, pero algunos no fueron muy alentadores. "Parece un ataque de epilepsia", "Me traumaron", "Fomes", "¿Todavía existe ese matinal?" y "Pensar que les pagan millones por esas payasadas", son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Sin embargo, otros optaron por elogiar a la Tonka Tomicic. "Qué linda", "Me caen tan bien los tres", "Qué entrete" y "Buenísimo", se lee en el posteo. También soltaron emojis de aplausos por la decisión de llevar el tapabocas.

La animadora tiene más de 1,3 millones de seguidores en Instagram - Instagram @tonkatomicicpetric

Los 'reels' de Tonka

Se trata del tercer video en este formato que comparte la conductora de 'Bienvenidos'. El pasado 17 de noviembre publicó un tras cámaras del espacio, donde aparecen sus compañeros Andrés Caniulef, Raquel Argandoña, Patricio Mendoza y Amaro Gómez Pablos.

En su segundo 'reel', Tonka Tomicic solo destacó aspectos de la naturaleza. Enfocó a una enorme tarántula y luego a una mariposa postrada en una flor. Tal parece que la animadora aprovechó su paseo por un cerro para captar el video.