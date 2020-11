Pareja de Pamela Jiles tras acusaciones de Marcelo Ríos: "Está amparado en una suerte de operación"

Polémicas declaraciones fueron las que hizo Marcelo Chino Ríos en el programa Las Indomables, cuando en conversación con Cata Pulido y Paty Maldonado, señaló que Pamela Jiles habría intentado violarlo durante una entrevista que le hizo a los 14 años.

"Ella antes hacía entrevistas. Yo era chico, tenía 14 años… fue a mi casa, me sentó en la cama, y me hizo una entrevista, me empezó a conversar", relató el tenista. "Entonces me dijo -estaba mi mamá- 'la última etapa de la cuestión la vamos a hacer en la ducha, tú te sacas la ropa, y tienes que hacer la entrevista en la ducha'. En mi casa, en la casa de mis papás. Mi mamá ahí le dijo 'señora pare su hueveo' y la echaron", agregó, indicando: "me intentó violar".

Si bien el Chino Ríos desmintió la información posteriormente, Pamela Jiles anunció acciones legales en contra del deportista. "Anuncio acciones legales contra el tenista Marcelo Ríos por sus falsas y graves imputaciones, que ocurren cuando estoy abocada a SegundoRetiro para aliviar el sufrimiento de mi pueblo", señaló a través de Twitter, precisando que "el daño causado se extiende a quienes difundan estos infundios que afectan gravemente mi honra".

Pamela Jiles seguirá con las acciones legales

Pese a la aclaratoria del ex tenista, la parlamentaria insistirá en tomar acciones legales. Así lo indicó su pareja, Pablo Maltés, quien en conversación con el programa Me Late, calificó como "impresionantes" los dichos del ex número 1. "Fue impresionante que dijera esto a través de esta conversación. Lo que ahí se produjo es una imputación que es un delito, quizás uno de los más graves de nuestros códigos que es el abuso sexual de menores. Es muy grave y sorprendente, porque esto no tiene pies ni cabeza", dijo.

Pablo Maltés, pareja de Pamela Jiles en Me Late - TV+

Además, señaló que sus declaraciones surgieron "en el marco de un programa que es francamente atroz. O sea, de principio a fin es una cuestión completamente desquiciada. Pero aparte de insultar y maltratar a medio mundo, creo que esto se excedió completamente y nuestra normativa legal establece que es un delito".

¿Quiénes serán afectados?

Durante la entrevista, Daniel Fuenzalida preguntó contra quiénes se tomarán las acciones legales, apuntando al ex tenista y a las conductoras del programa. Al respecto, Maltés explicó que "es un asunto relativamente complejo, porque lo que es sancionable es quién lo dice y profiere esta acusación, pero también quien las produce, reproduce y difunda. Entonces no es tan simple. Claramente el eje de este delito está centrado en quién lo dijo, pero nuestra legislación contempla la responsabilidad de todo el proceso".

Por otra parte, aseguró que las acusaciones del Chino Ríos tendrían como objetivo perjudicar la popularidad de la parlamentaria. "Está amparado en una suerte de operación, porque la que es dueña de su programa que es alguien que ha estado vinculada en la CNI, la DINA a un mundo bastante siniestro. Y si una mira la política y el cuadro nacional, en realidad han surgido una serie de acciones de diverso tipo que tienen como objetivo bajar la popularidad que ha adquirido la diputada Pamela Jiles apareciendo en la competencia de los candidatos presidenciales, por lo que la gente ha entrado en desesperación", sostuvo.

