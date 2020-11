Melina Ramírez es una de las presentadoras más comentadas del país.

Melina Ramírez hizo públicas amenazas de muerte en su contra

Saltó a la fama después de que se convirtió en una de las anfitrionas de'El Desafío'.

Allí conoció también a quien se convertiría en el papá de su hijo, Mateo Carvajal.

Posteriormente tuvieron una larga relación y a su bebé que actualmente tiene más de un año.

Sin embargo, poco después del nacimiento de su hijo la pareja se separó y lo anunciaron en diciembre del pasado año.

La famosa generalmente comparte los momentos más importantes de su vida, por esa razón rompió silencio y habló de un delicado tema.

Melina Ramírez denunció que ha sido víctima de ciberacoso y amenazas contra su vida.

Después que su relación con Mateo llegó a su fin, a Melina la empezaron a acosar unas supuestas fanáticas.

Anteriormente, este grupo de jóvenes la admiraba y aplaudía cada cosa suya, pero de un tiempo para acá se convirtieron en enemigas y hasta inventaron chismes sobre su vida.

La modelo dice que recibió bastantes amenazas y acoso de estas mujeres.

Además, con frecuencia le dejan comentarios como que "ojalá le dé cáncer" y cosas similares.

“Trataba de no pararles bolas, pero fue tomando fuerza al punto que me empezaron a amenazar de muerte, que iban a atentar contra mi integridad física, que me iban a rayar como una cebra, un montón de cosas que no se alcanzan a imaginar”, contó Melina.