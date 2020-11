Hija de Marcela Vacarezza trabaja como repartidora en conocida app de delivery

Que tus padres tengan dinero no singnifica que tú lo tengas. Eso lo tiene muy claro Martina, una de las hijas de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, quien se encuentra trabajando como repartidora en la famosa aplicación de compras Cornershop.

La orgullosa madre compartió el nuevo trabajo de su hija mayor en su cuenta de Instagram y pidió a quienes la vean la traten bien. "Si piden Cornershop y les llega esta preciosa díganle que la amo muchísimo y trátenmela bien ❤️ @martinaaraneda", escribió.

La mayoría de sus seguidores se mostraron a favor de que la hija del matrimonio, que se encuentra radicado en Miami, esté ganando su propio dinero.

"Que bueno motivar a los hijos que no porque tienes todo lo económico no vas a enseñar a valorar lo que es el trabajo y conseguir tu propia plata", le escribió una usuaria, quien luego añadió: "y agrego qué bueno no ver comentarios criticándola por “quitar” un puesto de trabajo. Felicitaciones a ella y sus papás 💪🏻".



Ante este último comentario, Vacarezza respondió que "Incluso faltan. Me dice que no para de hacer pedidos 😊".



"Me encanta cuando los y las jóvenes se la juegan por cumplir sus sueños y no esperan que nada les caiga del cielo… va a llegar lejos… muy bien criada, tu hija. Felicidades. Son de esas familia admirable", agregó otra persona en la publicación de la psicóloga.



Marcela acompañó el mensaje con una foto de la estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, con tenida corporativa de la empresa para la cual trabaja:

Pero no es la primera vez que Martina hace noticia, tiempo atrás dedicó un post en sus redes sociales por las que recibe por ser "hija de personajes famosos".

La joven de 19 años se mostró molesta por los malos cometarios acerca de su físico y su manera de vivir, por lo que envió un mensaje de reflexión.

“Me aburrí que me descalifiquen por quienes son mis papás, por mi lugar de nacimiento, por mi forma de vivir la vida, por mi físico, por mi pelo, por mi cara, por mi ropa. Me aburrí. Lo recibo seguidor. No es que me cambie mi forma de pensar, pero no logro entender la mala onda”, escribió junto a un video publicado en su cuenta de Instagram.

“No logro entender por qué una persona me sigue y se da el tiempo de ver lo que subo, para después tratarme de payasa, de cuica culiada, de tonta de mierda, que son algunos de los comentarios que he recibido”, manifestó.

Martina explicó que resulta injusto soportar tanto, cuando en realidad lleva una vida sin hacer daño a nadie.

“Creo que no he hecho nada, no he matado a nadie, no nada, como para merecerme esos tratos y menos de gente que no me conoce, que me juzga en base a lo que ve. Yo a ellos no los juzgo, no les digo nada, porque con qué argumento. ¿Cómo yo voy a tratar a alguien de payasa si no la conozco?".

"No puedo. No lo siento justo. No es justo que me juzguen por mi opinión y que mi opinión no valga porque tengo privilegios", dijo en el video.

En este sentido, envió un mensaje de agradecimiento a quienes la apoyan y le manifiestan su cariño.

Aprovecho de dar las gracias a toda la gente que siempre ha sido full cariñosa conmigo y con mi familia, que tratan de ver un poco más allá de la realidad que se muestra y se dan el tiempo de ver que tipo de personas somos", dijo.

