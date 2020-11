Gonzalo Egas realiza especial celebración por el cumpleaños de Noah: ¡Cumplió 10 años!

Recientemente, el hijo de Wilma González, Noah, cumplió 10 años de edad. Por este motivo, Gonzalo Egas realizó una especial celebración en su hogar. El ex chico reality compartió un video del momento en redes sociales, en donde aparece cantándole "Feliz Cumpleaños" mientras sostenía una pizza con velas.

"Esta es una pizza de cumpleaños de Noah. ¿Te canto?", se le escuchó decir momentos antes de festejar al menor. Al finalizar la canción, el joven apagó las velas, no sin antes pedir unos deseos. "¡Eso! ¡Muy bien! La escupiste", agregó entre risas.

Junto al video, Gonzalo Egas adjuntó dos fotografías en las que aparece junto a su ex pareja, Wilma González. Recordemos que cuando terminaron su relación, el ex chico reality siguió en contacto con Noah, cumpliendo un rol de padre.

La publicación recibió positivos comentarios por parte de sus seguidores, quienes destacaron su relación con el pequeño. "Felicidades a tu hijooooo!!! Muchas bendiciones para el abrazos!!!!", comentó el comediante Rodrigo González.

El vínculo entre Noah y Gonzalo Egas

El ex chico reality y el hijo de Wilma González mantienen una cercana relación. "En realidad es mi hijo. El apellido me molesta a veces, el biológico. Me molesta no con la persona, sino con la nomenclatura. Yo trato de entender…", señaló en Podemos Hablar.

"Padre es el padre. Y así como madre hay una sola, padre hay uno solo. Progenitor puede ser cualquier, pero padre es el que cría", agregó, indicando que Noah "es el regalo más grande que he tenido en mi vida. La aparición de Noah en mi vida fue una especie de renacer".

"Mi vida tenía sentido, pero un sentido bien simplón de ir a la pega, cumplir, poder gastar el dinero en lo que hacía un muchacho de 38 años solo. Nada importante, en realidad, nada trascendente. Y cuando conocí a Noah se empezó a generar un vínculo que, pese a la separación de Wilma y mía, se ha mantenido. De hecho, creo que se ha reforzado", comentó.

"Disfruto tanto, me retribuye tanto, que yo creo que también tiene que ver con que yo no tuve un padre presente cuando era chico. Y, pese a que mucha gente puede disentir conmigo, creo que la presencia paterna en algunos niños, no en todos, es clave. Y yo trato de estar el mayor tiempo posible con él", explicó.

