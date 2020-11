Jessi Uribe y Paola Jara tienen una de las relaciones más comentadas del país. El video por el que dicen que hija de Jessi Uribe no quiso saludar a Paola Jara

Han sido bastante polémicos, en parte, debido al inicio de su relación.

Ahora se muestran bastante emocionados con su relación y más enamorados que nunca.

En varias ocasiones han mostrado que la cantante y los hijos de Jessi se llevan bastante bien.

Así ha quedado en evidencia con algunas fotografías y videos.

Además, la hija mayor del cantante se ha referido a Paola positivamente.

Actualmente el cantante se encuentra en Bucaramanga pasando tiempo con sus hijos.

Y es que una de sus hijas cumple años, razón por la que han celebrado.

Sin embargo, Paola Jara no viajó con él, pues tuvo que regresar a Bogotá para grabar 'A Otro Nivel'.

Jessi hizo un video en vivo desde su cuenta de Instagram, en el que celebró la vida de su hija.

Allí estaba conectada Paola Jara, quien le envió un saludo y le deseó feliz cumpleaños.

No obstante, un detalle se ha robado la atención y es que la niña no quiso saludar a la cantante.

"Está Pao conectada [dice] que feliz cumpleaños, dile 'gracias Pao"" le dijo el cantante.

No obstante, la niña parece no ponerle atención y mientras que intenta irse le dice que no.

Razón por la que el cantante parece incomodarse y le dice "si no no te doy torta, cuántos años cumples, dile a la gente".

Finalmente la niña no dice nada y él se burla de la situación.

El video por el que dicen que hija de Jessi Uribe no quiso saludar a Paola Jara

El momento puede ser visto en el minuto 4:27 de este video:

El momento no ha pasado desapercibido y los comentarios no se han hecho esperar.

Muchos se preguntan si fue cuestión del momento o si en realidad la pequeña no quería saludar a la cantante.

Recordemos que…

Los cantantes han estado en el ojo público desde el inicio de su relación.

De hecho, en parte, la razón de sus polémicas es el inicio de su romance.

Y es que los rumores decían que el matrimonio del cantante se habría acabado debido a una presunta infidelidad.

Lo cierto es que los cantantes se han defendido de estas acusaciones en diferentes oportunidades.

Ahora, parece que están mejor que nunca.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO: