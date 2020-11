"Me da rabia": Begoña Basauri se lanza contra las "marcas grandes" que le ofrecen canje

El canje y la publicidad por redes sociales se han convertido en un verdadero nuevo modelo de negocio para los influencers, quienes gracias a su gran popularidad, pueden llegar a cientos de personas y promocionar diferentes productos a cambio de dinero.

Sin embargo, no todos los rostros están disponibles para canjear productos por posteos, menos si se trata de grandes marcas.

Esto fue lo que comentó la actriz Begoña Basauri en conversación con Alison Mandel en su programa Socias, quienes coincidieron en que para ayudar a emprendedores, el canje es un excelente sistema, sin embargo, no lo es para la tiendas importantes.

"A mí me pasa por ejemplo, que como que me duele el alma (…) cuando alguien me dice ‘Bego, hola, tengo una pyme o con mi mama hacemos ropa, ¿cuánto nos cobras por publicidad?’", comenzó explicando la actriz.

"Y yo le digo, ‘o sea, ¿hay alguien que te cobró por publicidad porque estás haciendo ropa con tu mamá en tu casa?’", continuó. Acto seguido, la actriz aseguró que no les cobra dinero a los emprendedores por promocionar sus cosas.

Por su parte, Alison Mandel estuvo muy de acuerdo con Basauri. "Yo también hago lo mismo. A mí me pasa que compro mucho a marcas de Instagram", contó la comediante.

Sin embargo, cuando ha ocurrido el mismo ofrecimiento de parte de "grandes marcas", la reacción de Basauri es diferente.

"Me da pena y me da rabia cuando marcas muy grandes te contactan para decirte ‘oye, por canje súbeme (esto)’. ¡No hueón! eres una marca gigantesca, eres una tienda de retail. O sea, alguien que tiene un emprendimiento en su casa valora mi trabajo y me pregunta cuanto cobro y vo… hoy día me incendié", reclamó la ex panelista de Mucho Gusto.

La naturalidad de Begoña Basauri

Independiente de que los comentarios sobre las marcas grandes le puedan traer consecuencias, la actriz privilegia su espontaneidad y decir lo que piensa sin pelos en la lengua.

Es esta misma naturalidad la que quedó reflejada en su cumpleaños numero 39 el pasado mes de agosto, donde compartió una fotografía completamente al natural sin nada de maquillaje que sorprendió a todos sus seguidores, quienes suponían que tenía menos edad.

La actriz que ha tenido grandes cambios en su vida recientemente luego de haber sido desvinculada del show Mucho gusto, demostró lo feliz que se siente no solo de su belleza natural, sino de la edad que tiene.

La famosa confesó que, desde muy pequeña soñaba con llegar a esta etapa de la adultez y, aunque su celebración fue en solitario, se mostró agradecida por las cosas positivas que la rodean.

"Cuando era pequeña en la tarjeta de mi cumpleaños siempre decía “si llueve se suspende” y más de alguna vez lloré tristemente porque la lluvia suspendía mi celebración. Hoy se podría decir que la celebración se suspende e incluso podría llorar tristemente porque las cosas no son cómo las imaginaba. Y aunque hoy mi cumpleaños es sin la familia, sin los amigos y sin abrazos, más que nunca quiero celebrar quiero celebrar la vida, dar las gracias, recibir y dar amor porque eso es lo único importante, escribió junto a la fotografía.

