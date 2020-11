"Tengo sentimientos encontrados": Yazmín Vásquez y Renata Bravo se refieren a su salida de Milf en SDL

Invitadas a un nuevo capitulo de Sigamos de Largo, Renata Bravo y Yazmín Vásquez conversaron con Sergio Lagos y Maly Jorquiera acerca de su polémica salida del programa Milf, conducido por Claudia Conserva. Las ex panelistas, una vez más, no quisieron entrar en detalles, pero reconocieron que jamás pensaron que sería un tema tan mediático.

Una de las primeras en referirse a su salida del programa fue la actriz, quien aseguró que se sentía incómoda en el programa de Tv+. "No lo estaba pasando bien en el lugar donde estaba trabajando", explicó.

Para la comediante, solo se trata de "cambiar de trabajo", y jamás pensó que generaría tal revuelo.

"No vale la pena hablar de cosas que pasaron ente cuatro paredes (…) las cosas que suceden en los trabajos deben quedar en la intimidad de los trabajos, ellos saben lo que pasó y nosotras también, pero salir a contarle a todo el mundo, a contar detalles creo que no es decente", agregó.

Luego de la intervención de Bravo, fue Yazmín Vásquez quien quiso contar su versión. "Tengo sentimientos encontrados, porque yo llevo cuatro años en Milf, empecé desde el comienzo", expresó.

La periodista dejó en reserva los detalles de su renuncia. "Siento que soy super decente en algunas cosas y valoro mucho la amistad, y creo que hay cosas que uno no puede comentar en televisión porque son personales", agregó Yaz.

Sobre su relación con Claudia Conserva, de quien es amiga desde el año 2007, dijo: "A la Claudia la conozco hace muchos años y por respeto a eso creo que no merece que yo venga acá a ventilar conversaciones que tuvimos entre cuatro paredes, lo que había que hablar se habló en su minuto.

"No hay mala onda"

Pero esta no ha sido la única declaración que ha dado Yazmín Vásquez desde su salida de Milf.

En entrevista con Jordi Castell para su programa Velvet al desayuno, la periodista habló brevemente acerca de su relación con la ex Miss 17. "No hay mala onda", aseguró.

"Cerramos la puerta como las dos amigas que somos", dijo y agregó que su renuncia estuvo relacionada con el desgaste del programa durante la pandemia. "Todo lo que tenía que hablar, lo hablé con ella", añadió.

Sobre su llegada a otro canal, la comunicadora aclaró que no tiene ninguna oferta. "No me fui por proyectos", señaló, y agregó que por esto sías está enfocada en lanzar una tienda de ropa online y en la inauguración de su hotel en Villarrica, Lefun Lodge, proyecto en el que trabaja hace años con su marido.

Milf

La nueva panelista de Milf

A una semana después de la renuncia de Yazmín Vásquez a Milf, el programa de TV+ terminó de rearmarse y se completó con la llegada de una nueva panelista. Se trata de María José Torrealba, conocida por ser la voz en off del Mucho Gusto, quien se suma a la incorporación de Berta Lasala.

Si bien la locutora se hizo conocida por su rol fuera de pantalla en el matinal de Mega, ahora decidió aparecer en pantalla como parte del espacio conducido por Claudia Conserva, quien la invitó a formar parte del espacio.

"Me invitó a pasarla bien, disfrutar y ser parte del panel", dijo a Página 7, destacando el recibimiento que ha tenido. "He recibido mucho cariño y de verdad ha sido sorprendente el apoyo que he tenido. Claudia, Fran y Berta son tremendas profesionales y han sido súper generosas conmigo y es algo increíble. Me siento súper cómoda", señaló.

Ver más