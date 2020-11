Voltereta del Chino Ríos: ahora dice que Pamela Jiles "nunca me trato de violar o quizo violarme"

Marcelo Ríos dice que odia los programas, los canales de televisión, los diarios, pero siempre se las arregla para estar en ellos… Y anoche fue un día de aquellos en que en el programa de Patricia Maldonado y Catalina Pulido llamado "Las Indomables" narró toda una historia en que la actual parlamentaria Pamela Jiles trataba de abusar de él a los 14 años.

El ex tenista contó una entrevista que tuvo con la periodista hace ya décadas: "Ella antes hacía entrevistas. Yo era chico, tenía 14 años… fue a mi casa, me sentó en la cama, y me hizo una entrevista, me empezó a conversar", luego añadió que “entonces me dijo -estaba mi mamá- ‘la última etapa de la cuestión la vamos a hacer en la ducha, tú te sacas la ropa, y tienes que hacer la entrevista en la ducha", aseveró.

Y la guinda vino después de esa historia donde Ríos afirmó con todas sus letras que Jiles "me trató de violar huevón".

No fue así

Un par de horas después, a través de su cuenta de Instagram, el ex tenista ahora afirmó que nunca la actual parlamentaria lo había tratado de violar. O sea, ahora era una historia absolutamente diferente.

Acá la nueva afirmación del "Chino": "Que manera de pasarlo bien ayer en el programa, pero si quiero dejar en claro que Pamela Jiles nunca me trato de violar o quizo violarme la manera que yo lo dije fue de una forma quizás salida del contexto y tratando de ponerle mas picante al tema, repito en ningún momento trato de abusar de mi pero todo el resto de la historia es totalmente verdad".

La parlamentaria, en tanto, anunció acciones legales en contra de Ríos por la dura acusación que dijo, pero que ahora se desdijo…

Anuncio acciones legales contra el tenista Marcelo Ríos por sus falsas y graves imputaciones, que ocurren cuando estoy abocada a SegundoRetiro para aliviar el sufrimiento de mi pueblo. El daño causado se extiende a quienes difundan estos infundios q afectan gravemente mi honra — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) November 25, 2020

