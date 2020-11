Elizabeth Loaiza es una de las modelos más reconocidas del país.

Seguidor de Elizabeth Loaiza la acusó de mentir sobre su cáncer

Recientemente se ha hecho noticia debido a su diagnóstico de cáncer y a la pérdida de su bebé.

A pesar del difícil momento por el que está pasando, se mantiene positiva.

Para nadie es un secreto que siempre ha resaltado por su belleza y sensualidad.

Por eso, en sus redes sociales tiene gran cantidad de fanáticos pendientes de su vida.

En su cuenta de Instagram cuenta con 2 millones de personas que no pierden oportunidad para halagarla.

Sin embargo también hay quienes la critican de forma constante.

Por esta razón, la modelo se sorprendió al leer que un seguidor le dijo que estaba mintiendo.

"¿Qué es mentira, que tengo cáncer? Creo que no me sigues hace mucho y no ves mis historias en quimioterapia", respondió, notablemente molesta.